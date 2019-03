Şapte candidaţi independenţi şi 23 de formațiuni politice s-au înregistrat la Biroul Electoral Central în vederea alegerilor pentru Parlamentul European ce vor avea loc în 26 mai, se arată într-o analiză Mediafax.

România va trimite 33 de deputați în Parlamentul European, cu unul mai mult decât în legislatura anterioară. Componența Parlamentului este schimbată de Brexit, dat fiind că Marea Britanie nu va mai avea reprezentanți în legislativul de la Strasbourg după ieșirea din Uniunea Europeană, iar numărul total al eurodeputaților scade la 705.

În România, campania electorală începe pe 27 aprilie şi se încheie pe 25 mai, la ora 7.00.

Pentru cele 33 de mandate candidează, conform listelor depuse la BEC, aproape 700 de persoane. Dar dintre toate mișcările politice, doar 7 au șanse să treacă de pragul electoral de 5%.

Potrivit celor mai recente previziuni ale Parlamentului European, publicate vineri, PSD ar lua 29% din voturi, PNL - 24,7%, Alianța 2020 USR PLUS ar obține 14,2%, ALDE - 10,7%, Pro Romania - 9,6%, iar UDMR și PMP ar fi foarte aproape de prag, cu 5%, respectiv 4,7%, din opțiunile electoratului.

Partidul Social Democrat are pe listă 43 de candidaţi, începând cu actualul ministru al fondurilor europene, Rovana Plumb, care este urmată de jurnalista Antena 3 Carmen Avram şi senatorul PSD Claudiu Manda. În primii zece candidați mai sunt Cristian Terheş, Dan Nica, Maria Grapini, Tudor Ciuhodaru, Dragoş Benea, Victor Negrescu și Andi Cristea.

Partenerul de coaliţie al PSD, ALDE, are 42 de candidaţi pe lista depusă la BEC, cu actualul eurodeputat Norica Nicolai în fruntea listei. Urmează Daniel Barbu, Renate Weber, Ovidiu Silaghi, Varujan Vosganian, Andrei Gerea, Radu-Lucian Dumitrescu Silaghi, Eusebiu Pistru, Victor-Horia Toma, Ştefan-Sorin Umbrărescu.

Partidul Național Liberal își deschide lista la europene cu realizatorul TV Rareş Bogdan, urmat de primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, europarlamentarii Siegfried Mureşan, Daniel Buda și Adina Vălean. În primii 10 din cei 43 de liberali se numără și Vasile Blaga, fost co-preşedinte al partidului, Dan Motreanu, fost deputat, primarul Aradului, Gheorghe Falcă, și europarlamentarii Cristian Buşoi și Marian-Jean Marinescu.

Lista celor 43 de candidați ai alianței USR-PLUS este deschisă de Dacian Cioloş, care este urmat de Cristian Ghinea (USR), Dragoş Pîslaru (PLUS), Clotilde Armand (USR), Dragoş Tudorache (PLUS), Nicolae Ştefănuţă (USR), Vlad Botoş (USR), Ramona Strugariu (PLUS), Vlad Gheorghe (USR) și Alin Mituţă (PLUS).

Pro România are 33 de candidaţi pe lista validată de BEC. Pe primul loc este preşedintele partidului Victor Ponta - care a spus însă că nu va merge în Parlamentul European. El este urmat de comisarul european Corina Creţu, fostul prim-ministru Mihai Tudose şi fostul premier al Republicii Moldova Iurie Leancă. Pe locurile următoare sunt Geanina Puşcaşu, Gabriela Podaşcă, Cristian Cosmin, Ioana Petrescu, Mihai Sturzu şi Ionela Danciu.

Partidul Mișcarea Populară își deschide lista cu fostul președinte Traian Băsescu, iar pe al doilea loc se află preşedintele partidului, Eugen Tomac. Pe alte locuri fruntașe sunt Ioana Constantin, Marius Paşcan, Simona Vlădică, Robert Turcescu, Teodora Desagă, Petru Movilă, Cătălina Bozianu şi Cătălin Bulf.



UDMR are în total 43 de candidaţi. Lista Uniunii la alegerile pentru Parlamentul European este deschisă de actualul eurodeputat Iuliu Winkler, urmat de preşedintele FUEN, Lorant Vincze, pe ultimul loc fiind preşedintele formațiunii, Kelemen Hunor.

UNPR a depus la BEC o listă de 43 de candidaţi, deschisă de Ilie Năstase și Anghel Iordănescu. După ce Sebastian Ghiță s-a retras din cursă, președintele PRU, Bogdan Diaconu, este pe primul loc al listei formațiunii pentru alegerile europene.

Dreapta Liberală deschide lista cu preşedintele partidului, Viorel Cataramă, care este urmat de mai mulți antreprenori, în timp ce eurodeputatul neafiliat Cătălin Ivan (fost PSD) candidează pentru alegerile europarlamentare din partea noului partid PRODEMO.

Partidul Democraţiei şi Solidarităţii - Demos are o listă de 12 candidaţi, validată de BEC. Candidaţii sunt: Claudia Linda Sziga, Andreea Iorga-Curpan, Daniela Veronica Gabor, Andreea Monica Petruţ, Flavia Iulia Matei, Amalia Epure-Ilieş, Roxana Păduraru, Elena Iulia Trifan, Mihaela Biolan, Claudiu Ştefan Crăciun, Joachim Froedrich Cotaru, Daniel Ciprian Iancu.

În competiţia alegerilor pentru Parlamentul European sunt înscrişi şi şapte candidaţi independenţi: Ana-Daniela Dobre, Octavian-Iulian Tiron, Gregorian Carmen Tudoran, George-Nicolae Simion, Peter Costea, Gabriela-Ştefania Nuţ, Luminiţa Velciu, menționează analiza Mediafax.