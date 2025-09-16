Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat marți că vor fi demarate controale în privința plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, așa cum a solicitat președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în urmă cu o zi.

"Solicitarea domnului președinte al Camerei Deputaților este una legitimă, este în conformitate cu prevederile legale. Da. Vom demara controale, facem o analiză de risc împreună cu celelalte instituții și vom demara controalele pe care domnia sa le-a solicitat", a spus Adrian Nica, la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.

El a menționat că au mai existat astfel de controale și în trecut, dar de data aceasta vor fi făcute la mai multe companii.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis luni o solicitare către ANAF să verifice respectarea prevederilor legale privitoare la plafonarea adaosului comercial la alimente de bază, după ce Guvernul a decis să nu o mai prelungească.

"Măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost o decizie corectă, care a contribuit la scăderea inflației și a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii. Aceste date sunt publice, sunt cunoscute și nu lasă loc la niciun fel de interpretări! Există suspiciuni că unii comercianți deja au majorat prețurile, ignorând prevederile legale, pentru a justifica o eventuală neprelungire a acestei măsuri de la 1 octombrie", a transmis Grindeanu pe pagina lui de Facebook.

Astfel, Grindeanu solicită conducerii ANAF, instituția despre care spune că este responsabilă să verifice respectarea prevederilor legale privitoare la plafonarea adaosului comercial, să demareze de urgență acțiuni de control și să verifice dacă:

1.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat de către comercianți pentru alimentele de bază se încadrează în limita maximă de 20%

2.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat pe lanțul de distribuție se încadrează în maximum 5%.

3.⁠ ⁠Pe întreagă perioadă de valabilitate a măsurii, comercianții au respectat interzicerea refacturării produselor agricole și alimentare către procesatori precum și a serviciilor aferente livrării și comercializării acestor produse.

El conchide că "rezultatele acestor controale trebuie incluse într-un raport care să fie urgent prezentat Coaliției de guvernare".

Guvernul a anunțat sâmbătă că "decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de Coaliția de guvernare".

"Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, ca prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților. Săptămâna viitoare premierul va avea discuții cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va provoca creșteri importante de prețuri", a transmis purăttoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

