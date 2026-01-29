Premierul Ilie Bolojan a dat asigurări joi că în primăvara anului 2027, PSD va prelua șefia Guvernului, așa cum s-a stabilit la momentul formării Coaliției.

Precizările vin după ce primarul PNL din Cavnic, Vladimir Petruț, a declarat la Antena 3 CNN că a existat o întâlnire cu Ilie Bolojan unde a aflat că la rotativa din 2027 nu va fi pus un premier de la PSD, ci un tehnocrat din zona USR.

"Eram eu și încă vreo 10 primari, în jur mai erau deputați, senatori…Un primar l-a întrebat pe premier dacă merită toate aceste măsuri (reformă și reducere a cheltuielilor – n.red), mai ales că vine rotativa și PNL nu mai poate pune premier. Bolojan a răspuns: Veți vedea, există un plan, nu va fi premier de la PSD. Se pare că există acest plan, am aflat eu mai târziu, n-a zis Bolojan asta, dar am aflat că vor să pună un premier tehnocrat, din zona USR”, a spus primarul.

PNL Maramureș a transmis că primarul orașului Cavnic a participat la o discuție alături de alți primari, în cadrul căreia a avut posibilitatea să adreseze întrebări și să ridice probleme, dar "nu a existat nicio discuție despre vreo <<rotatovă>>" sau despre înțelegeri politice informale, așa cum se sugerează ulterior".

Joi seară, premierul Ilie Blojan a primit la Palatul Victoria o delegație de investitori, reprezentanți ai 13 fonduri de investiții internaționale, coordonată de Bank of America, unde a spus că din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD

”Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înțelegere. În ultimii ani lucrurile nu au funcționat bine și pentru că oamenii politici nu și-au respectat înțelegerile. E greu să ne respecte cetățenii, câtă vreme nu ne respectăm între noi.România a avut acum niște lecții. Când scapi deficitele ani de zile, nota de plată este destul de ridicată. Sper că am înțeles cu toții acest lucru și mă refer la oamenii politici.În plus, România nu este singură pe lume. Eu sunt optimist că indiferent ce va fi după anul 2027, România are o arhitectură suficient de puternică pentru a merge mai departe în direcția pe care am început-o”, a afirmat prim-ministrul Bolojan.

