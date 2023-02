Săptămâna trecută, premierul Nicolae Ciucă spunea că sunt 118 unități de învățământ aflate în risc seismic I. Ulterior, Ministerul educației a venit cu o listă unde sunt incluse doar 39 de clădiri aflate în această situație.

Vicepremierul României Kelemen Hunor a declarat la Euronews România că s-a făcut o reevaluare a acestor clădiri pentru că în PNRR și în alte fonduri nu se putea intra cu clădiri care aveau gradul de risc seismic I, iar mai multe au trecut la gradul de risc seismic II.

Kelemen Hunor a adăugat că doar 2.721 de clădiri școlare au fost evaluate din totalul de 31.599, care se află la nivelul țării.

"În 2021 a fost înființat un grup interministerial care avea mandat ca să facă un studiu, raport, pentru școlile atât în ceea ce privește riscul seismic, dar și grupurile sanitare. Am terminat acest studiu în 2022, am trimis materialul în septembrie, dacă nu mă înșel. Noi am lucrat din materialul clientului, în ceea ce privește școlile ... Anul trecut a mai fost o OUG de la Ministerul dezvoltării prin care au fost reglementate anumite probleme legate de riscul seismic la clădiri și noi aveam lista această cu 118 clădiri. Între timp, am aflat că au mai fost niște reevaluări pentru că în PNRR și în celelalte fonduri nu puteai să intri cu clădiri care aveau gradul de risc seismic I. Atunci s-a făcut reevaluarea și au fost trecute în categoria de risc seismic II, câteva clădiri, plus au fost niște erori pe care pe mine nu mă privesc".