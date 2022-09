Sebastian Burduja, ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, va prelua interimar conducerea Ministerului Educației.

Anunțul a fost făcut vineri dimineață de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

Sorin Cîmpeanu a anunțat joi seara că demisionează din funcția de ministru al educației, în contextul acuzațiilor de plagiat.

”Am decis, din proprie inițiativă, să demisionez din funcția de ministru al educației. A fost o șansă și o onoare pentru mine sa încep reformarea din temelii a sistemului național de învățământ. Am preluat mandatul de ministru nu pentru că nu aveam ce face sau pentru a-mi trece ministeriatul in CV. Aveam și una și alta. Am venit într-un moment extrem de dificil cu dorința de a schimba lucrurile în bine”, anunță Sorin Cîmpeanu, într-un lung mesaj în care se laudă cu lucrurile făcute în cadrul proiectului prezidențial ”România Educată”.