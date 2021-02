Proiectul inițiat de Ministerul Justiției privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) va fi supus aprobării de către Guvern în ședința de joi.

După aprobarea în Guvern a proiectului și votarea lui de către Parlament, cauzele aflate în curs de soluționare la nivelul Secției se transmit pe cale administrativă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a legii, prin grija Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, parchetelor competente potrivit legii, care continuă soluționarea acestora.

De asemenea, posturile aflate în schema de funcții și de personal a Secției la data intrării în vigoare a legii rămân în schema Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind redistribuite în cadrul celorlalte secții ori în cadrul altor parchete, în funcție de necesități. După desființare, procurorii din cadrul Secției revin la parchetele de unde provin.

Pe data de 12 februarie, proiectul privind desființarea Secției Speciale a fost trimis la Guvern de către ministrul Justiției, Stelian Ion.

"În această dimineață (vineri - n.r.) am semnat și am trimis către Guvern propunerea de proiect pentru desființarea SIIJ. Ieri a fost o ședință lungă la CSM în care s-a dezbătut acest subiect și s-a dat un aviz negativ. Avizul este consultativ și am decis în urma analizei să trimit acest proiect de desființare a SIIJ", spunea, atunci, Stelian Ion.

PSD a anunțat deja că merge la CCR

Șeful PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat miercuri seară, la România TV, că va contesta la Curtea Constituțională desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, în cazul în care Parlamentul va adopta legea.

”Am anunțat public că o să votăm împotrivă. În cazul în care desființarea acestei Secții va trece de către Parlament o să atacăm la CCR cu argumentele care le avem în dotare. (…) Totuși, Secția Specială funcționează, că este boicotată, că nu i se dau procurori, asta e cu totul altceva.Nu poți, când ai o problemă cu Justiția, să te transformi și în luptătorul care salvează Justiția”, a declarat Ciolacu.