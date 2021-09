Ședința de Guvern de miercuri, care a început la ora 11:00, a fost suspendată din cauza unor discuții aprinse între premierul Florin Cîțu și USR PLUS asupra proiectului de investiții PNDL 3, botezat "Anghel Saligny".

PNDL 3 va fi adoptat indiferent de poziția USR PLUS, au declarat surse guvernamentale pentru EurActiv România. În prezent, proiectul este la avizare la Consiliul Legislativ, instituție condusă de Florin Iordache.

Dacă miniștrii USR PLUS nu dau avizele, ei ar putea fi acuzați de abuz în serviciu sau vor primi și mai puțini bani la rectificarea bugetară, ce urmează să fie adoptată vineri.

PNDL 3, botezat Anghel Saligny, pentru a nu mai aminti că e un program folosit de Liviu Dragnea pentru a controla primarii PSD, trebuie aprobat înainte de rectificarea bugetară.

Un eventual corp de control trimis la ministerele ”buclucașe” (Transporturi, Economie și Justiție) ar putea invoca HG 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.



Art. 21 al Regulamentului prevede că ”depășirea termenelor pentru avizare prevăzute la art. 20 reprezintă aviz tacit, fără îndeplinirea vreunei alte formalități de către inițiator”.

Vicepremierul Dan Barna, copreședinte USR PLUS, a declarat că este "un moment potențial" de încălcare a protocolului de colaborare a coaliției, semnat "după momentul Vlad Voiculescu", menționând că speră să fie găsită o variantă pentru a rămâne într-o "colaborare funcțională", notează Agerpres.

"Este un moment potențial de încălcare a protocolului de colaborare pe care l-am semnat după momentul Vlad Voiculescu. Tocmai de aceea, în acest moment, am decis, în urma dialogului cu premierul, să suspendăm ședința până în această seară. Vom discuta și cu colegii parlamentari și cu conducerea USR PLUS și diseară să găsim totuși varianta în care să rămânem într-o colaborare cel puțin funcțională. Deocamdată discutăm scenarii și variante. Pentru noi rămâne important respectarea protocolului de colaborare așa cum a fost el semnat", a afirmat Barna, înainte de ședința grupului parlamentar al USR PLUS.

Și liderul UDMR, Kelemen Hunor, care susține PNDL 3, a declarat că "USR PLUS i-a șantajat la un moment dat pe toți", legând proiectul "Anghel Saligny" de proiectul ministrului Justiției, Stelian Ion, privind desființarea Secției speciale, mai scrie sursa citată.

"A fost o inițiativă susținută de PNL și de premierul Florin Cîțu. Am discutat încă de la începutul anului. Acum o lună, acest proiect a fost în primă lectură la ședința de guvern, după care a intrat pe circuitul de avizare. Noi credem că este necesar acest program, este un program diferit de PNDL, este un program care se referă doar la trei-patru obiective, și anume drumuri județene și drumuri locale, infrastructura de canalizare și de apă potabilă și rețeaua de gaze. Nu putem accepta ca în secolul XXI să existe în continuare 22.000 de kilometri de drumuri județene și peste 27.000 de km de drumuri locale care nu sunt modernizare, asfaltate și nu se poate accepta ca în 2021 și în continuare cam 57% din populația României - vorbesc de UAT-uri - 57% din UAT-uri nu au canalizare și 27% nu au apă potabilă. De asemenea, nu este de acceptat că nici 50% din populația României nu are acces la gaze", a explicat liderul UDMR.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat la Parlament că ședința s-a suspendat pentru ca miniștrii, unii dintre ei și parlamentari, să participe la "activitatea parlamentară”, adăugând că s-a mai întâmplat ca ședințele să fie suspendate.

În ședință, premierul a introdus pe ordinea de zi suplimentară proiectul de investiții locale „Anghel Saligny”, USR PLUS a cerut retragerea lui, iar apoi au început discuțiile contradictorii, potrivit unor surse politice.

Proiectul mai are nevoie de avize de la Ministerul Justiției și Ministerul Transporturilor pentru a putea fi adoptat și, implicit, inclus în proiectul de rectificare bugetară.

Miniștrii Stelian Ion și Cătălin Drulă condiționează acordarea avizelor de desființarea SIIJ în forma propusă inițial în Guvern, însă liberalii și UDMR nu sunt de acord.

Încă de la anunțul liberalilor privind intenția de a iniția un nou PNDL, cei din USR PLUS au anunțat că nu vor fi de acord cu acesta.

Ulterior, Biroul de presă al Guvernului a transmis motivul suspendării ședinței.

"Ședința de Guvern a fost suspendată și va fi reluată la ora 19. Menționăm că decizia de suspendare a fost luată în contextul începerii noii sesiuni parlamentare", a precizat sursa citată.

Premierul Florin Cîțu este așteptat miercuri la ședința grupurilor parlamentare ale PNL din Senat și Camera Deputaților unde va încerca să își impună oamenii: Florin Roman - vicepreședintele Camerei Deputaților și Daniel Fenechiu - liderul senatorilor.