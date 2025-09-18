Oana Țoiu efectuează în perioada 18 – 29 septembrie 2025, o vizită în Statele Unite ale Americii, în contextul Adunării Generale a ONU, a anunțat joi Ministerul de Externe.

Vizita debutează la Washington cu o serie de întâlniri cu membri ai Congresului american: James Risch, președintele Comitetului pentru relații externe al Senatului; Brian Mast, președintele Comitetului pentru relații externe din Camera Reprezentanților; Tom Suozzi, co-președinte al grupului de prietenie cu România; Steve Daines, senator, președintele subcomitetului pentru Europa din Comitetul pentru relații externe al Senatului; William Keating, co-președinte al subcomitetului Europa din Comitetul pentru afaceri externe al Camerei Reprezentanților.

Prima zi se va încheia cu o întâlnire cu profesioniști români din zona Washington și cu o activitate în cadrul unor multiple instituții internaționale, agenții americane, companii, universități sau think-tank-uri.

În perioada 19-20 septembrie 2025, vizita șefei diplomației continuă la Chicago.

În program sunt prevăzute întâlniri cu Michael Turner, membru al Camerei Reprezentanților, co-președinte al grupului de prietenie cu România, și o vizită la Muzeul Memorial al Holocaustului.

Oana Țoiu va participa la o masă rotundă organizată la Universitatea Georgetown, va avea o întâlnire cu studenți și profesori români și o întâlnire cu Consiliul de Afaceri Americano-Român (AMRO).

În perioada 22-29 septembrie 2025, ministra afacerilor externe, Oana Țoiu, va conduce delegația României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Evenimentul reunește anual liderii celor 193 de state membre ale Națiunilor Unite, organizația globală cu cea mai mare reprezentativitate și legitimitate, și va prilejui dezbaterea celor mai importante teme ale agendei globale.

Tema celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU (UNGA 80) este: "Mai bine împreună: 80 de ani și pe mai departe pentru pace, dezvoltare și drepturile omului.”

La 29 septembrie 2025, ea va susține intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU, ocazie cu care va prezenta obiectivele și prioritățile României pe durata întregii sesiuni.

Sprijinul pentru multilateralismul eficient, Carta ONU și dreptul internațional, promovarea și respectul pentru drepturile omului și asigurarea premiselor pentru dezvoltare durabilă se regăsesc printre prioritățile majore ale României la această sesiune a Adunării Generale a ONU.

Vor fi abordate, atât în intervenția națională, cât și în diverse formate de discuții, regional, securitatea europeană și a României în condițiile violărilor premeditate și provocatoare ale spațiului aerian și încălcărilor flagrante de către Federația Rusă a dreptului internațional.

Țoiu va evoca importanța eforturilor conjugate pentru pace și oprirea războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei care are implicații la nivel global și regional. De asemenea, va aborda situația din Orientul Mijlociu și importanța eforturilor pentru eliberarea ostaticilor și asistență umanitară la scară largă în Fâșia Gaza, precum și pentru o soluție de pace durabilă în Orientul Mijlociu, bazată pe principiul celor două state, care să asigure securitatea regională și să excludă Hamas și organizații teroriste.

Un alt subiect de interes este denunțarea acțiunilor sistematice de propagandă, manipulare informațională și interferență care utilizează instrumente hibride, ale Federației Ruse în Republica Moldova. Totodată, va aborda subiecte ce privesc procesele în desfășurare care vizează reforma ONU.



