Președintele PSD, Sorin Grindeanu, și secretarul general, Claudiu Manda, au ieșit cu noi critici la adresa premierului Ilie Bolojan și a Guvernului din care fac parte și ei. Urmașul lui Bolojan la Primăria Oradea a sărit să-i ia apărarea.

Am văzut declarațiile colegului meu, Claudiu Manda. Dacă va fi nevoie, da. Haideți să vorbim despre câteva lucruri discutate și astăzi în coaliție. Am anunțat acest lucru de câteva luni bune”, a spus Sorin Grindeanu, luni seară, la România TV.

„Este obligatoriu ca, odată cu următoarea asumare – cea legată de administrațiile locale și centrale – să existe un pachet clar de relansare economică. Am invitat și celelalte partide să vină cu propuneri, să adoptăm acest pachet pentru relansare. Nu poți să vii doar cu tăieri, care țin de o parte negativă, fără să încerci să mizezi pe măsuri economice. Dacă tot tai și adaugi taxe, ajungi într-o situație economică nefericită”, a mai spus Sorin Grindeanu.

„Este o condiție pe care PSD o pune și a pus-o prim-ministrului de luni bune. Sigur că scârțâie această coaliție și nu este vorba doar de prim-ministru. Este vorba și de alte partide, în speță de USR, și a mai fost această discuție dacă e să vorbim de Mercosur. Nu poți să iei decizii în numele României pe zeci de ani de acum înainte fără să explici românilor – nu coaliției – la ce angajezi această țară. O fi bine, o fi rău, nu știu, dar nu este normal ca românii să nu știe”, a mai declarat Grindeanu.

„Decizia s-a luat pe persoană fizică, fără să se țină cont de propunerile făcute de ministrul Agriculturii. Nu am fost singuri în coaliție când am spus aceste lucruri. Este inadmisibil. Nu se poate lucra într-o coaliție fără să discuți aceste alegeri. Am avut discuții cu înalți oficiali atât din Consiliul European, cât și din Parlamentul European despre punctul nostru de vedere de a nu susține acest acord. Încercând să-mi explice acest acord, i-am anunțat că PSD nu susține acest acord”.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că premierul Ilie Bolojan „nu cântă de multe ori din același playlist” și susține că ar putea veni un moment în care cei din coaliție „să schimbe lăutarul deoarece nu mai respectă playlistul”.

Manda a precizat că playlistul înseamnă programul de guvernare și ceea ce se discută în coaliție.”Vorbind tot așa plastic că domnul Bolojan cântă la vioară și noi dansăm, ci mai degrabă că domnul Bolojan, de multe ori, nu cântă din același playlist, nu că dansăm, dar ascultăm, dar cred s-ar putea să vină un moment în care să spunem hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge, nu mai respectă playlist-ul și atunci n-are rost să-l mai ascultăm”, a afirmat Claudiu Manda, duminică seară.

El a explicat și ce reprezintă playlistul. ”Playlist-ul înseamnă ce ne-am asumat în programul de guvernare, playlist-ul înseamnă ce discutăm în coaliție, playlist-ul înseamnă să discutăm toate deciziile importante în coaliție, să nu aflăm nici pe surse, nici că se citește pe bandă la guvern, nici că sunt tot felul de proiecte de acte normative, altceva, nediscutate în coaliție”, a mai afirmat secretarul general al PSD.

Primarul din Oradea, Florin Birta, spune că "diferenta dintre Oradea și Craiova în ceea ce privește sistemul de termoficare este că e "aceeași muzică, dar rezultate diferite".



"Ultimul atac dinspre PSD spune despre Ilie Bolojan că <<nu cântă din același playlist>> și că ar putea veni momentul să <<schimbăm lăutarul>>. O metaforă interesantă. Doar că realitatea din teren spune altceva. La Oradea, <<lăutarul>> a cântat pe note clare: investiții, fonduri europene, modernizare și sisteme care funcționează. Rezultatul: oamenii au căldură", a scris Birta pe pagina lui de Facebook.



Edilul a mai adăugat că la Craiova, unde playlistul politic pare mereu respectat, sistemul de termoficare a rămas vechi, fragil și dependent de improvizații.



"Rezultatul: frig, avarii și explicații televizate. Astăzi, Ilie Bolojan încearcă să facă la nivel de țară ceea ce a făcut la Oradea. Mai puțin spectacol, mai multă administrație. Mai puține scuze, mai multă muncă. Mai puțină politică, mai multă infrastructură. Poate că problema nu e că Bolojan nu <<cântă>> din playlist, poate problema e că de ani de zile, la Craiova se dansează pe muzică, dar nu se reabilitează sistemul de termoficare. Când administrația devine spectacol iar politica se face lăutărește, nu e de mirare că la primul ger, se oprește muzica", a continuat Florin Birta.

