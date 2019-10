Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Constantin Mituleţu-Buică, a precizat joi că organizaţia USR Sector 3 a folosit în campania electorală pentru europarlamentare materiale de propagandă cu minori.

Potrivit lui Buică, Poliţia a sancţionat USR Sector 3, scrie Agerpres.

"După alegerile europarlamentare şi controlul efectuat de departamentul de specialitate, în unele materiale de propagandă au fost identificaţi minori. Autoritatea a solicitat sprijinul organelor de poliţie şi acestea deja au sancţionat unul din competitorii electorali că a folosit copii pe afişe, pe materialele de propagandă şi le solicit competitorilor electorali să nu utilizeze, împotriva legii, copii cu vârsta sub 16 ani, deoarece legea interzice folosirea copiilor minori până la vârsta de 16 ani în campania electorală. Noi am solicitat Poliţiei şi am sesizat Poliţia cu privire la firmele care au produs acele materiale şi Poliţia a considerat de cuviinţă să sancţioneze competitorul electoral care a avut în materialele de propagandă electorală copii minori", a spus Buică într-o conferinţă de presă.

El a menţionat că USR Sector 3 a folosit astfel de materiale de propagandă în campania electorală pentru europarlamentare.

Buică a amintit că pe 12 octombrie va debuta campania electorală pentru alegerile prezidenţiale şi a făcut apel la competitori să folosească doar materiale de propagandă ce pot fi finanţate.