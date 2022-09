Agenția Națională Antidrog are un nou șef. Decizia Ministerului de Interne vine la trei zile după difuzarea unui interviu în care directorul Georgel Cristian Ivan a dat răspunsuri halucinante la întrebări simple despre fenomenul stupefiantelor.

Redăm dialogul care a dus la demiterea lui Ivan de la șefia ANA:

Georgel Cristian Ivan: "Ce dracu' vreau să spun, măi frate?"

Reporter: "Ce vreți să ziceți?"

Georgel Cristian Ivan: "Păi adevărul, dar nu pot să-l zic."

Reporter Observator: "Este recunoscut fenomenul, în România, fenomenul consumului de droguri, la adevărata realitate? Sau.... "

Georgel Cristian Ivan: "Șah mat."

Georgel Cristian Ivan: "Am avut și noi scăpările noastre și ne recunoaștem insuficiențele, dar ne dorim să... am zis prost?!!! Ne dorim să evoluăm și să trecem la un alt nivel...Nu, n-am trac, dar nu știu, că trebuie să spun lucruri, să nu deranjez pe nimeni, asta e problema mea. Ce să spun? Că e o mizerie? Că nu ai cum să te dezvolți niciodată cu cinci oameni? Pui chestia asta pe post și am terminat balamucul. Nu ai cum să faci prevenire cu cinci oameni."

Fost șef al poliției din Dolj, Georgel Cristian Ivan a condus Agenția Antidrog timp de 10 luni. Pentru neputința în fața fenomenului drogurilor, a dat vina pe lipsa de personal. 220 de angajați lucrează la ANA, iar salariile lor înseamnă 80% din bugetul anual de 32 de milioane de lei.

Georgel Cristian Ivan: "Ne bazăm pe sponsorizări."

Reporter: "Sponsorizări?"

Georgel Cristian Ivan: "Nu, am greșit, nu? Pe ce ne bazăm? Pe parteneriate."

Reporter: "De ce crește consumul de droguri?"

Georgel Cristian Ivan: "Nu trebuie să găsim un vinovat, un țap ispășitor. Este societatea care evoluează."



Potrivit observatornews.ro, Cristian Ivan rămâne totuși adjunct la conducerea Agenției Naționale Antidrog, iar Ramona Dabija a fost împuternicită director pentru următoarele 3 luni.

Dabija este comisar-șef de poliție care s-a ocupat de prevenire din funcția de director al Institutului de cercetare și prevenire a criminalității, în ultima vreme. În trecut a fost directorul de comunicare al Poliției Române."