Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Asztalos Csaba, a explicat joi dimineața, la Rock FM, motivele pentru care președintele Klaus Iohannis și alți lideri politici au fost sancționați pentru discriminare.

"Din declarația președintelui reiese o culpapilizare generală a minorității maghiare, pentru că, atunci când spui în România <dai Ardealul ungurilor>, echivalează cu ungurii doresc Ardealul, fură Ardealul. Sunt niște sloganuri sau clișee care au fost dezvoltate pe vremea comunismului și pe acestea s-a construit național comunismul. Trebuia să generzi și să menții o anumită frică față de minoritatea maghiară în rândul majorității române, ceea ce există și acum. Efectele sunt nocive. Noi nu am contestat niciodată că un președinte al României nu poate să ia poziție atunci când are informații că se aduce atingere suveranității sau integrității statului român. Să o facă într-un mod în care nu stigmatizează o minoritate de 1,3 milioane de oameni. Emițând acel mesaj, confirmă sau trezește frica pe care majoritarul român o are față de minoritar", a declarat Asztalos Csaba.

Acesta a mai spus că înțelege competiția politică, dar "noi nu facem parte din competiția politică".

Legat de afirmațiile premierului, potrivit cărora Klaus Iohannis este o victimă a deciziei CNCD, Asztalos a spus: "Face parte din registrul competiției politice. Eu nici nu candidez și nici instituția CNCD nu este în campanie electorală. Dacă este ceva nociv în aceast perioadă, la fel de nociv sau mai nociv decât COVID-19, este competiția politică fără limite. Putem să distrugem foarte ușor o instituție".

Șeful CNCD a mai precizat că miercuri au fost respinse mai multe sesizări pe numele președintelui, premierului și a lui Rareș Bogdan pentru că au vorbit în spațiul public de "ciuma roșie", deoarece sintagma nu este discriminatorie și face parte din limitele libertății de exprimare.

De asemenea, acesta a adăugat că CNCD a sancționat în trecut și lideri PSD pentru declarații care au adus atingere minorități germane.

"Eu îi respect pe prim-minstru, vicepremier, chiar și pe președinte după această declarație. Eu înțeleg comunicarea politică. Din păcate, consultanții pe care îi au ar trebui să citească mai mult, să fie mai creativi, pentru că așa nu vor câștiga bătălii de comunicare", a mai afirmat acesta.