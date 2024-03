Liderul PNL Timiș și președintele Consiliului Județean, Alin Nica, va fi exclus din partid pentru că s-a opus în ultima perioadă planului PNL-PSD privind împărțirea județului.

Pentru că PSD-PNL vor avea liste comune la alegerile locale, Coaliția a decis ca la Primăria Timișoara să candideze liberalul Nicolae Robu, iar la șefia CJ Timiș să fie susținut actualul președinte interimar al Camerei Deputaților, deputatul PSD Alfred Simonis.

Actualul președinte al CJ Timiș, Alin Nica, s-a opus, acuzând în ședința de marți a Biroului Politic Național al PNL, potrivit unor stenograme, că este "o mare catastrofă ce se întâmplă", iar PNL s-a "predat total PSD".

"Am aflat că PNL a cedat șantajului PSD cu anticipatele, cedând Timișul și Timișoara către PSD și am fost sacrificat de dragul stabilității naționale. Mă bucur dacă eu și colegii mei de la Timiș suntem sacrificați pentru România și fac cu drag acest sacrificiu, așa cum au făcut miile de timișoreni în 1989, dar nu pot să accept să fim sacrificați, așa cum am fost pentru PSD. Mi-am luat rămas bun de la colegii mei pentru că acum se propune demiterea mea de la șefia filialei PNL Timiș (...)", a spus Nica.

La câteva minute după declarație, cu 60 de voturi "pentru", patru "împotrivă" și trei anulate, Alina Nica a fost demis de la șefia PNL Timiș. Eurodeputatul Vasile Blaga, fost lideri PDL, a fost desemnat președinte interimar la Timiș.

Înainte de ședință, Nica a spus: "Mai bine îmi tai o mână decât să semnez o candidatură a domnului Simonis. Am 20 de ani în acest partid și pe vremea USL am candidat tot din partea PNL. Nu am acceptat nici atunci un astfel de compromis, deși condițiile erau cu totul altele. Nu o s-o fac nici acum".

Întrebat dacă va demisiona din PNL și va candida independent, Nica a spus că va anunța ce face după ce se consultă cu familia, prietenii și colegii de filială.