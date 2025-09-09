Senatorul partidului extremist AUR Andrei Dîrlău a avut luni un discurs plin de conspirații și idei rasiste în ceea ce privește „planul" UE de a încuraja "imigrația și metisarea rasială".

"Statele membre trebuie să își păstreze controlul asupra frontierelor și imigrației, fără interferențe de la Bruxelles. Bruxelles știm că centralizează politicile migraționiste, subminând suveranitatea statelor, prioritizând interese globaliste în detrimentul identitiții europene. Deși prezentată ca o simplificare, propunerea ar mări fluxurile migratorii masive din Africa și Asia, accelerând deteriorarea echilibrului demografic și cultural al Europei. (...) Se vor încuraja imigrația și metisarea rasială, proces în care în Europa se produce un amestec etnic forțat prin imigrație. Populațiile autohtone cu rată scăzută de natalitate sunt înlocuite de migranți afro-asiatici în Franța, Germania, Suedia proporția populației non-europene a crescut cu 20% în ultimii 20 de ani, ducând la pierderea majorității etnice în mari orașe", a spus senatorul AUR-ist.

În continuarea delirului, Dîrlău a afirmat și că "deja Europa are asimilare inversă", iar "populația nativă e forțată să se adapteze culturii migranților, cu zone urbane dominate de practici afro-islamice unde se contestă legea europeană, numitele no go zones".

Declarațiile au fost făcute la dezbaterile din Senat pe marginea unui proiect de regulament al Parlamentului European privind întocmirea de liste cu țări sigure la nivelul UE.

