Senatorul USR Sorin Șipoș anunță că Biroul permanent al Senatului a respins luni solicitarea senatorilor AUR ca instituția să le plătească participarea la un summit organizat de Turning Point USA la Washington.

"AUR continuă sfidarea și cere cu tupeu ca Senatul României să-i plătească deplasarea și activitatea de lobby politic în cercurile MAGA. Un partid parlamentar nu are dreptul să folosească bani publici pentru lobby ideologic extern, și cu atât mai puțin pentru a terfeli România și Uniunea Europeană în cercurile republicane americane", a scris Șipoș pe pagina lui de Facebook.

USR-istul mai spune că "Senatul României nu finanțează campanii de imagine ale partidelor, nici relații politice personale".

"Și cu atât mai puțin propaganda împotriva României și a statului de drept desfășurată de AUR care se mai și laudă că a contribuit la suspendarea României din programul Visa Waiver pe la tot felul de mese", a continuat el.

Este vorba despre trei senatori, care nu se știe cu ce bani vor pleca, a spus senatorul AUR Petrișor Peiu.

Purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ștefăniță Avrămescu, a spus că este un eveniment interparlamentar și este greșit prezentat în presă ca fiind un eveniment "extremist", fiind vorba despre o manifestare "național-conservatoare", organizată de "cineva din zona Administrației Trump".

"Ceea ce mi se pare mie ciudat este că, dacă un asemenea eveniment ar fi fost organizat de altcineva și ar fi primit invitație să meargă reprezentanți de la PSD, PNL, USR nu mai vedeam niciun fel de problemă", a spus Ștefăniță.

El a mai acuzat că între 2021-2023 au fost cheltuieli mult mai mari cu deplasările parlamentarilor puterii. Peiu a intervenit și a spus că unii merg în Botswanam Tanzania sau Africa de Sud pentru "povești imaginare" sau se pun la dispoziție sălile Senatului pentru evenimente private.

De menționat că șeful Comisiei de cultură din Camera Deputaților, deputatul AUR Mihail Neamțu, și-a lansat recent o carte fix în sala Comisiei, însă acțiunea a fost catalogată ca fiind una care "nu a presupus cheltuieli suplimentare din partea Parlamentului".

+++

Lideri ai AUR au efectuat mai multe vizite în SUA, inclusiv la conferințe conservatoare precum CPAC (Conservative Political Action Conference), încercând să stabilească relații cu partide conservatoare și să se adreseze diasporei românești din SUA. Reprezentanții AUR au susținut că vizitele și activitățile conexe sunt finanțate din subvențiile primite de partid de la statul român, conform legii, și din donații oficiale.

În spațiul public și în media, au apărut speculații și investigații jurnalistice care au pus sub semnul întrebării sursele secundare de finanțare, sugerând posibile legături cu entități care susțin agende suveraniste, însă reprezentanții partidului au negat că ar fi primit finanțare ilegală sau din surse străine neînregistrate.

Vizitele delegațiilor AUR în SUA, inclusiv cele ale liderului George Simion, au generat controverse semnificative în 2025 și începutul anului 2026, în special din cauza suspiciunilor privind finanțarea unui contract de lobby de proporții.

În ianuarie 2026, într-un gest controversat și dur criticat pe rețelele de socializare, George Simion, alături de congresmani americani, a tăiat cu cuțitul, în hohote de râs, un tort în forma Groenlandei care avea steagul SUA pe el.