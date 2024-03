Biroul permanent al Camerei Deputaților a discutat luni o solicitare a șefului interimar al forului, PSD-istul Alfred Simonis, privind alocarea unui spațiu în cadrul Camerei Deputaților care să servească drept capelă ortodoxă.

"E vorba de un spațiu în incinta clădirii Parlamentului. Este vorba de un memorandum care a fost aprobat la solicitarea mea, pentru a identifica acest spațiu care poate avea această destinație de capelă ortodoxă. Cred că suntem ultimul Parlament din Europa care nu are un astfel de spațiu. Știu că este o idee mai veche, s-a mai discutat despre ea. Ne dorim și am identificat un astfel de spațiu, am avut o corespondență și cu Patriarhia Română și, cel mai probabil, pe 25 martie, de Buna Vestire, vom sfinți acea capelă", a declarat, luni, Simonis, la Parlament.

El a mai spus că nu crede că această capelă va avea și un preot permanent.

Întrebat ce se întâmplă cu parlamentarii care sunt de astfel confesiuni religioase, Simonis a replicat că asta este "o discuție ulterioară", iar dacă se dorește un alt spațiu pentru o capelă care să deservească mai multe religii, nu e nicio problemă.

La finele lunii octombrie 2023, președintele Senatului, Nicolae Ciucă, a anunțat, la o reuniune denumită "Mic Dejun cu Rugăciune", că vrea construirea unei capele de rugaciune în Parlament.

"Am discutat (...) și am convenit să asumăm o capelă în Parlamentul României. În această clădire atât de mare este incredibil că nu am reușit până acum să avem destinată o încăpere în care atât parlamentarii, cât și cei care vizitează Parlamentul să regăsească un loc unde să se roage și unde să ne gândim cu toții că suntem aici în slujba poporului și a lui Dumnezeu", a spus Ciucă.