Senatul a adoptat inițiativa legislativă transpartinică prin care se elimină indemnizația acordată judecătorilor Curții Constituționale la încheierea mandatului, indemnizație care anterior era egală cu valoarea netă a șase luni de activitate.

Această modificare reprezintă o ajustare a cadrului normativ, cu scopul de a asigura o armonizare mai clară a regimului indemnizațiilor speciale și de a alinia tratamentul aplicat diferitelor funcții publice, a transmis USR.

Prin eliminarea acestei prevederi, se urmărește consolidarea unei percepții de echitate în rândul cetățenilor și o clarificare a modului în care sunt gestionate beneficiile acordate la final de mandat, măsură percepută de mulți ca un demers de corectare simbolică și de reechilibrare morală.

În favoarea inițiativei legislative au votat 105 senatori, un senator s-a abținut și unul a votat împotrivă. Senatul este prima cameră sesizată. Inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților, pentru dezbateri și vot final.