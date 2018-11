Guvernul Dăncilă încearcă să îndulcească tonul raportului MCV care va fi publicat marţi, susţine eurodeputatul Siegfried Mureşan, adăugând că documentul îi va arăta cu degetul pe cei care slăbesc justiţia din România.

"Guvernul Dăncilă este în corzi: mâine Comisia Europeană va publica Raportul MCV. Au aflat și ei că acest raport va fi negativ pentru Guvernul Dăncilă și majoritatea PSD - ALDE. Raportul va spune lucrurilor pe nume: va apăra toate progresele înregistrate de România, va apăra justiția și va arăta cu degetul pe cei care vor să o slăbească. Pe Dragnea, pe Tăriceanu, pe Dăncilă, pe Tudorel Toader. De câteva zile, Guvernul României încearcă să îndulcească tonul raportului. Degeaba încearcă. Raportul se va baza pe faptele lor, pe acțiunile lor de până acum, iar aceste acțiuni au fost periculoase pentru mersul justiției. Înaintea raportului MCV, Guvernul Dăncilă este ca un elev corigent care tot trimestrul nu a învățat nimic, nu a fost la școală, s-a ținut doar de prostii și acum vrea nota 5 la examenul de corigență deși a dat foaia goală la examen. România merită un guvern de nota 10", a scris luni pe Facebook europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan.

Proiectul raportului MCV pentru România, văzut de RFI, cuprinde cinci recomandări în plus față de cele 12 existente. Comisia Europeană pune accentul pe legile justiției și pe procesul de reformă și critică acțiunile guvernului din ultimul an. Bulgariei i se reduce numărul de recomandările. Textul nu menționează pentru moment propunerea de ridicare a MCV-ului pentru Bulgaria, dar aceasta ar putea fi adăugată luni 12 noiembrie, când se finalizează textul. Pentru România apar recomandări în plus. Ele se referă la oprirea imediată a implementării legilor justiției modificate și a ordonanțelor de urgență, luarea integrală in calcul a recomandărilor făcute de GRECO și de Comisia de la Veneția și la suspendarea imediată a demiterii procurorilor, a transmis sâmbătă RFI.