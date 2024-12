Președintele AUR, George Simion, a făcut luni apel pentru formarea unui singur bloc suveranist: ”Trebuie să oprim această lovitură de stat, trebuie să ne alegem președintele, cel votat de popor, pe Călin Georgescu".

”Fac un apel la toți patrioții din această țară, la toți unioniștii, la toți cei care au participat la această bătălie pe care am dus-o în ultimii cinci ani, indiferent ce ne-a separat, indiferent de diferențele dintre noi, e momentul să strângem rândurile. Au existat persoane, au existat partide care au trădat. Vedeți și voi alianța pe care USR a anunțat-o cu PSD. Dacă globaliștii, antihriștii, corupții se adună, este timpul să ne adunăm și noi. Fac apel la fiecare dintre voi să intre în AUR”, spune George Simion, citat de News.ro.

Președintele AUR se arată disponibil până la finalul anului să poarte discuții individuale sau în format mai larg.

”Veniți să formăm un singur bloc suveranist. Veniți în Mișcarea pentru renașterea și reconstrucția României. Veniți în Alianța pentru Unirea Românilor. Știu că am avut multe divergențe sau diferențe, dar fiți oameni și înțelegeți că mai presus de orice trebuie să punem interesul patriei”, a subliniat Simion.”Trebuie să oprim această lovitură de stat, trebuie să ne alegem președintele, cel votat de popor, pe Călin Georgescu, nu cel pe care încearcă să îl inventeze unii și alții, respectiv posibil Nicușor Dan. Este timpul să fim uniți prin iubire, prin unire, prin pace. Frați și surori, haideți în AUR pentru a câștiga această luptă”, mai arată George Simion în mesaj.

Duminică, George Simion, a afirmat că AUR își dorește ca în țară să fie liniște, iar România să fie o țară democratică, în cadrul Uniunii Europene și NATO:

"Nici noi nu ne dorim haos, cred că nimeni nu își dorește haos în țara noastră. De aceea, este important să fie liniște. Am venit să ținem un moment de reculegere. Am văzut unele știri că am vrea să votăm. N-am venit să votăm și suntem conștienți în ce punct ne-a adus Curtea Constituțională și felul în care nu au funcționat instituțiile statului român. România trebuie să fie o țară democratică, o țară măreață, o țară care să aparțină lumii libere, în Uniunea Europeană și în NATO, cu încredere în potențialul pe care îl are".