Liderii formațiunilor extremiste AUR și POT, George Simion și Anamaria Gavrilă anunță că, după o întâlnire cu pro-rusul Călin Georgescu, aceștia au stabilit strategia pentru alegerile parlamentare.

"După ce ne-am întâlnit amândoi cu Călin Georgescu, vă putem spunem care e planul. Toată presiunea pentru revenirea la turul 2. Noi, ca tineri, vom continua această mișcare suveranistă cu acceptul domnului Georgescu și vom face pașii necesari mai departe”, a transmis George Simion într-un mesaj video postat pe Facebook.





La rândul ei, Gavrilă a spus că "trebuie să dăm acestei mișcări suveraniste toate șansele"

"Așadar, atât George Simion, cât și eu, Anamaria Gavrilă, ne vom depune candidaturile. Avem nevoie de voi să fiți alături de noi. Ca urmare a validării, unul dintre noi se va retrage. Trebuie să dăm acestei mișcări suveraniste toate șansele. Fiți lângă noi, fără voi, noi nu putem. Noi reprezentăm doar ce sunteți și ce trăiți voi”, a spus și Gavrilă, care apare alături de Simion în clipul video.

De asemenea, Simion a făcut apel la oameni să semneze pentru cele două candidaturi.

+++

Simion, marți seară: Nu candidez, nu am strâns semnături

Într-o intervenție, marți seara, la Realitatea PLUS, George Simion a spus că nu va candida la prezidențiale.

"Nu, nu voi candida la postul de președinte al României. Am candidat, am primit 1,3 milioane de voturi, Călin Georgescu a primit 2,1 milioane de voturi, urma să câștige al doilea tur de scrutin. Așa că decizia în acest moment este la domnul Călin Georgescu. Eu voi face mai departe ce zice domnul Călin Georgescu și ce am vorbit luni cu domnul Călin Georgescu și cu doamna Ana Maria Gavrilă, nimic altceva”, spunea liderul extremist AUR.