Sindicaliștii din Educație s-au întâlnit luni cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre nemulțumirile pe care le-au produs măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar.

Sindicaliștii din Educație protestează și luni, nemulțumiți de măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar. Ei cer demisia ministrului Educației, Daniel David, potrivit News.ro.

Acțiuni de pichetare vor avea loc și în zilele de marți și miercuri.Luni, liderii sindicali s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan pentru a-și prezenta nemulțumirile, iar la final au precizat că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a și auzit ce au avut de spus.

”Vom boicota începutul anului școlar”, au transmis liderii sindicali.

Aceștia au transmis că la 1 septembrie începe anul școlar, dar se va stabili calendarul protestelor și dacă vor începe sau nu cursuzile în 8 septembrie, așa cum ar trebui.

Sindicaliștii avertizează că protestele vor continua și vor avea o amploare din ce în ce mai mare.

Guvernul a transmis un comunicat de presă în care a anunțat că prim-ministrul și ministrul Educației au avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret” și Federației Naționale Sindicale ”Alma Mater”, iar în cadrul consultărilor au fost analizate modul de implementare și efectele aplicării recentelor măsuri care au impact asupra sectorului educației, respectiv: creșterea normei didactice de predare cu două ore pe săptămână, creșterea efectivelor de elevi la clasă, modificarea tarifului pentru plata cu ora, finanțarea sistemului de învățământ.

”Este important să avem o discuție corectă, în care fiecare să ne susținem punctul de vedere. Măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilitățile pe care le are în prezent bugetul României și pe realitățile din sistemul educației”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

De asemenea, prim-ministrul a subliniat că majorarea normei didactice cu două ore săptămânal, respectiv de la 18 la 20 de ore pe săptămână, plasează România în media europeană din acest punct de vedere.

”Va fi mai multă muncă pentru aceeași bani. Aceasta este realitatea. Suntem însă deschiși să facem simplificări în sistemul de învățământ pentru ca timpul și energia cadrelor didactice să se concentreze asupra actului educațional”, a menționa Bolojan.

Șeful Executivului a solicitat Ministerului Educației și Cercetării să facă analize cu privire la punerea în aplicare a noilor reglementări și, acolo unde apar probleme, să propună soluții punctuale pentru remedierea acestora.