Sindicatul Europol îl acuză pe ministrul de Interne, Lucian Bode, că a remis o adresă către structuri și a clasificat-o și care stipulează că șefii sindicatelor nu pot participa la activitățile de bilanț.

Sindicatul Europol reclamă o "situație fără precedent" în Ministerul Afacerilor Interne. Mai exact, „doctorul” în energie Bode a remis o adresă către structuri, pe care a clasificat-o pentru a nu avea acces la ea, prin care le interzice conducătorilor de unități să invite organizațiile sindicale la activitățile de bilanț, spun sindicaliștii.

"Și pentru că inițial nu ne-a venit să credem că este posibilă o asemenea situație, am solicitat în cursul serii de ieri (joi - n.r.) conducerii DGPMB să ne confirme dacă bilanțul activității pentru anul 2022 se va realiza în locația și la ora pe care am primit-o „pe surse”. Răspunsul lor însă ne-a confirmat cele mai mari temeri, MAI este confiscat de un om politic care nu mai are niciun fel de demnitate. Ni s-a comunicat faptul că în acest an activitatea de evaluare activității DGPMB se realizează doar cu „perdonalul” propriu", a scris Sindicatul Europol într-un mesaj pe Facebook.

Sindicaliștii îl acuză pe "domnul doctor Bode" că instaurează totalitarismul în MAI.

"De fapt, dacă stăm să ne gândim mai bine, și pe vremea comunismului, „bilanțurile” nu se făceau cu ușile închise. Pentru această atitudine care încalcă flagrant dialogul social, îi cerem demisia!", se mai arată în postare.

+++

Serviciul Informare și Relații Publice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București a transmis vineri că evaluarea activității Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în anul 2022 are mai multe etape, iar în funcție de temele abordate, se stabilesc participanții.

"Activitatea de astăzi se desfășoară cu personalul propriu, urmând ca dialogul cu sindicatele să se organizeze într-un alt format. Ne exprimăm deschiderea la dialog social cu toți partenerii instituționali, în limitele legale și către transparență, informațiile de interes public privind activitatea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București urmând a fi comunicate public", a transmis DGPMB printr-un comunicat de presă.