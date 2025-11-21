Facturile de promovare ale AUR pe Realitatea TV au fost considerate neconforme cu legea de către Autoritatea Electorală Permanentă, care a decis să nu ramburseze partidului peste 17 milioane de lei.

Pentru încă două zile, AUR a mai plătit încă 500.000 de euro. În total, Realitatea a primit de la AUR partidul lui George Simion doar pentru prezidențialele din primăvara lui 2025 aproape 5 milioane de euro, bani pentru care a cerut rambursarea de la buget, scrie site-ul de investigații Snoop.ro.

Din cele 69 de milioane de lei cheltuite de George Simion în campania electorală prezidențială din primăvara lui 2025, 23,4 milioane de lei au ajuns la postul de televiziune Realitatea Plus. Din acestea din urmă, AEP a decis să recunoască doar 6 milioane de lei drept cheltuieli legale și n-a recunoscut 17 milioane de lei.



Primul contract între AUR și DBV Media House are o valoare de 9 milioane de lei, iar factura este datată 2 aprilie 2025. Pentru acești bani, trustul Realitatea Plus se angaja să îl promoveze pe candidatul George Simion.

DBV Media House este deținută de PHG Media Invest, firmă care aparține soției patronului Realitatea Plus, Daniela-Madi Păcuraru. Tot ea este și administrator. La adresa unde își are sediul DBV Media House are sediul și fundația lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus.

Un minut de promovare la postul Realitatea PLUS, în timpul campaniei electorale a costat 3.500 de euro, la emisiunile de „maximă audiență”.

Realitatea PLUS a emis facturi pentru emisiunile de promovare electorală, iar AUR le-a plătit potrivit documentelor declarate. Ce s-a facturat nu a fost corect, a stabilit Autoritatea Electorală Permanentă, care a descoperit că sumele plătite nu au fost justificate.

