PSD a plătit în ultimii 5 ani peste 250 de milioane de lei (50 de milioane de euro), bani publici, pentru a-și cumpăra imagine pozitivă în presă pentru el și PSD. Dar milioanele de euro cheltuite nu i-au asigurat un loc în finala prezidențială.

Într-o investigație Snoop.ro se arată că au trecut 265 de zile de la ultima solicitare pe care Snoop i-a adresat-o lui Marcel Ciolacu, până ieri președinte PSD, în baza legii 544/2001, privind accesul la informațiile de interes public. Am întrebat partidul numele agențiilor cu care colaborează pentru promovarea publicității politice în România și numele site-urile pe care publicitatea politică comandată a fost publicată.

Banii au venit la partid, contractele cu presa au rămas secrete



În perioada 2020 – septembrie 2024, PSD-ul condus de Marcel Ciolacu a încasat peste 500 de milioane de lei (100 de milioane de euro) de la bugetul de stat sub formă de subvenție.

2020 – 124.1 milioane de lei

2021 – 90.2 milioane de lei

2022 – 98.8 milioane de lei

2023 – 88.3 milioane de lei

2024 – 127 milioane de lei (ianuarie-noiembrie)

Banii alocați pentru presă și propagandă au reprezentat cea mai importantă cheltuială anuală a PSD în fiecare an. Din suma cheltuită în fiecare an, ponderea pentru presă și propagandă a fost:

2021 – 71.21% – 39.6 milioane de lei

2022 – 58.54% – 54.8 milioane de lei

2023 – 67.87% – 57.2 milioane de lei

2024 – 65.5 milioane de lei (procentul se poate stabili la finalul anului, suma este aferentă intervalului ianuarie – septembrie).

Un calcul simplu arată că 217 milioane de lei au fost plătiți pentru presă și propagandă în intervalul 1 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2024.

Informațiile pentru anul 2020 nu sunt publice, dar conform mediei anuale, partidul a folosit peste jumătate din banii cheltuiți pentru presă și propagandă. Anul 2020 a fost unul cu două runde de alegeri, locale și parlamentare. Subvenția încasată în 2020 a fost de 124 milioane de lei (aproape 25 de milioane de euro).

2024 este și el un an atipic. Este primul an sub conducerea lui Marcel Ciolacu în care partidul a utilizat mai mulți bani decât a încasat sub formă de subvenție. A putut face asta pentru că nu a cheltuit întreaga subvenție încasată în anii trecuți.

Subvenția încasată în intervalul ianuarie – noiembrie 2024 a fost de peste 125 milioane de lei (25 milioane de euro), iar la capitolul presă și propagandă sunt peste 65.5 milioane de lei pentru intervalul ianuarie – septembrie (13,16 milioane de euro). Nu au fost publicate încă datele pentru lunile octombrie și noiembrie (campanie electorală).

Conform informațiilor colectate de Snoop, suma plătită în mandatul lui Marcel Ciolacu în fruntea PSD pentru presă și propagandă a depășit 250 de milioane de lei (50 milioane de euro).

La nivel public, Bogdan Popescu reprezintă un nume aproape necunoscut. În interiorul partidului este „foarte important”, spun lideri din PSD care îl descriu drept omul care indică articolele comandate de social-democrați în presă.

Bogdan Popescu lucrează cu social-democrații de peste 20 de ani. Atât în sediul din Kiseleff, dar și la Palatul Victoria, este cunoscut drept consultantul lui Marcel Ciolacu. Fost consilier al lui Mihai Tănăsescu, ministru de Finanțe în guvernarea Năstase, Bogdan Popescu a mai lucrat și pentru Mircea Geoană când conducea partidul. A colaborat și cu Valeriu Zgonea, când acesta ajunsese numărul doi în PSD.

„Bogdan Popescu are cardul PSD pe mână, el controlează unde se duc banii pentru promovarea lui Ciolacu și a PSD în mass-media. Toate postările făcute pe Facebook de Marcel Ciolacu sunt scrise de echipa lui. Când apar multe postări scrise într-o singură zi, politicienii din PSD nu au scris un rând, totul vine de la Popescu și ei doar postează pe Facebook. Nici măcar nu li se cere părerea. Toate știrile pozitive din presă sunt tot opera lui Popescu și echipei lui”, a declarat un lider sub protecția anonimatului.Consultantul lui Marcel Ciolacu lucrează direct cu agențiile intermediare, cele care au contracte cu site-urile de știri și televiziunile.

Practic, deciziile strategice luate de Popescu și echipa sa sunt implementate de agențiile Vertigo și Concept Media Management.

