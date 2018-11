În şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD, care urmează să înceapă astăzi, de la ora 11:00, se vor decide schimbările din Guvern, precum şi soarta Gabrielei Firea, care ar putea rămâne fără funcţiile politice deţinte în partid.

Gabriela Firea, aflată de mai mult timp în conflict cu Liviu Dragnea, ar urma să-şi piardă funcţia de vicepreşedinte, de preşedinte al PSD Ilfov, precum şi pe cea de preşedinte al PSD Bucureşti, unde ar urma să fie interimar Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6.

Primarul Capitalei a declarat duminică seara, la Digi 24, că nu ştie dacă va fi sancţionată în şedinţa CEx, precizând că o eventuală pierdere a funcţiilor în partid nu o va afecta politic, ci doar uman:

"Dacă mi se vor lua funcţiile politice nu voi fi cu nimic afectată. Prezenţa mea în BPN şi CEx nu au adus nimic bun bucureştenilor. Tot ce am făcut şi nu am făcut în doi ani ca primar general, sunt primul critic al meu, nu spun că am făcut de nota 10, dar tot ce s-a făcut a fost prin munca echipei mele, cu niciun alt sprijin, din păcate. La ce rost să ai aceste funcţii politice, doar ca să te împăunezi cu ele? (...) Nu spun că nu mă afectează la nivel uman, vă daţi seama că sunt totuşi colegii mei, sunt de aproape 7 ani în PSD, mult, puţin, este totuşi o perioadă".

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat duminică, pentru Mediafax, că ar trebui să fie luată o măsură "cât mai drastică”, şi anume excluderea din formaţiune sau retragerea sprijinului politic pentru primarul Capitalei.

Totodată, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a afirmat vineri, pentru Mediafax, că e "obligatoriu" ca formaţiunea să tranşeze cazul Gabrielei Firea, care prin declaraţiile sale "afectează întregul partid”.

Consilieri generali PSD, atac la Firea

Consilierii generali Orlando Culea şi Daniela Dragnea lansează acuzaţii la adresa Primarului general, într-o scrisoare deschisă:

"Văzând ordinea de zi a a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ce va avea loc în ziua de 22.11.2018, avem senzaţia că a sosit Black Friday pentru companiile municipale ale Primăriei Municipiului Bucureşti. Se alocă, din nou, peste 100 milioane lei, către o serie de companii care generează doar pierderi, în vederea măririi capitalului social al acestora. Avem senzaţia că Primăria a devenit un "El Dorado” al banilor publici care sunt "donaţi” către aceste companii, indiferent cât cer, chiar dacă nu au rambursat nimic din împrumutul primit de la PMB în urmă cu un an, pentru că nu au realizat decât pierderi".

Lista plecărilor din Guvern

În urmă cu câteva săptămâni, premierul Viorica Dăncilă a anunţat că a finalizat evaluarea miniştrilor, dar remanierea a tot fost amânată.

La bursa zvonurilor au fost vehiculate numele ministrului Transporturilor, Lucian Şova, ministrului Turismului, Bogdan Trif, ministrului Energiei, Anton Anton, ministrului Economiei, Dănuţ, Andruşcă, şi cel al ministrului Sporturilor, Ioana Bran. Un alt nume vehiculat fost cel al ministrului Dezvoltării, Paul Stănescu - considerat unul dintre "puciştii" care au încercat să-l dea jos pe Liviu Dragnea.