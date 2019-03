Ședința plenului Camerei Deputaților de miercuri a fost suspendată după ce PSD a decis să nu se prezinte, astfel că nu a putu fi asigurat cvorumul pentru votul asupra moțiunii simple împotriva ministrului Justiției.

UPDATE Liviu Dragnea a anunțat că soarta lui Tudorel Toader va fi discutată vineri sau luni, în cadrul unei ședințe a Coaliției de guvernare, la care va participa și premierul Viorica Dăncilă.

"Trebuie o discuție în Coaliție după ce se întoarce doamna prim-ministru (de la Bruxelles - n.r.) referitor la Tudorel Toader. Există o stare de nemulțumire pe care nu avem de gând să o ascundem în rândul parlamentarilor", a declarat liderul PSD.

Acesta a mai punctat faptul că "lucrurile trebuie să fie limpezite și tranșate",pentru că "nu mai pot continua așa"

Înainte de votul final, deputații PSD s-au reunit într-o ședință, iar Cătălin Rădulescu a spus că Toader "ne sfidează pe toți". De asemenea, Lia Olguța Vasilescu și Florin Iordache au cerut ca PSD să nu se prezinte la vot.

Surse din cadrul PSD susțin că și Liviu Dragnea le-a cerut deputaților să lase opoziția să asigure singură cvorumul și să îi decidă soarta ministrului.

Aceleași surse susțin că mișcarea PSD prin care nu au asigurat cvorumul reprezintă un ultimatum pentru Tudorel Toader: ori adoptă OUG pe Codurile penale, ori va fi demis.

Cel mai probabil, votul pentru moțiunea simplă va fi reluat săptămâna viitoare.

Tudorel Toader a fost criticat dur de deputații PSD Florin Iordache și Eugen Nicolicea. Astfel, la finalul dezbaterii moțiunii simple de marți, a luat cuvântul şi Florin Iordache, iar ,printre altele, el s-a arătat nemulţumit de faptul că Toader a dat înapoi în cazul delegărilor de la parchete, astfel că s-ar putea repeta situaţia de la DNA, condusă de la demiterea Laurei Codruţa Kovesi de un interimar.

"Domnule ministru, înainte de a da lecții la televizor, ar fi trebuit să procedați ca doamna Dăncilă, care a inițiat consultări cu magistrații și a dezamorsat criza din justiție...Dvs. aţi venit şi ne-aţi prezentat un proiect şi apoi aţi trimis-o tot timpul pe dna secretar Mariana Moţ", a spus Iordache.

Totodată, el i-a cerut ministrului să spună când dă OUG pe codurile penale: "Eu şi colegii mei din PSD am luat voturi să fim la putere şi să îndeplinim ceea ce am promis. Noi am promis o justiţie în slujba cetăţeanului, o justiţie astfel încât să nu mai existe abuzuri în justiţie, domnule ministru. Cred că dvs şi noi avem o decizie de cel puţin două luni de zile în care am stabilit că cel puţin articolele declarate constituţionale privind Codul Penal şi Codul de Procedură Penală şi decizia cu completurile de 5. Aveţi obligaţia, domnule ministru, să ne spuneţi când daţi această ordonanţă”.

Deputatul Eugen Nicolicea este supărat și el pe Tudorel Toader, pe care îl acuză că "a tărăgănat revocarea" procurorului general."Aici nu poate să îi nege nimeni ministrului că a început procesul de evaluare și a început procesul de revocare, în cazul Laurei Codruța Kovesi. La Lazăr se vede că a tărăgănat revocarea acestuia și văd că îl lasă la pensie. Nu văd de ce ar trebui să se oprească și să meargă mai departe în a cere revocarea. Se pare că a fost mai impresionat de activitatea domnul Lazăr și i-a îngăduit să iasă la pensie”, a afirmat Eugen Nicolicea, la Antena 3.

În cadrul dezbaterilor din Cameră, Tudorel Toader a susţinut că ar trebui revizuită Constituţia, fapt recomandat şi de Comisia de la Veneţia: "Astăzi Comisia de la Veneţia ce ne spune? Că au trecut 15 ani de la revizuire, societatea s-a transformat radical, viaţa socială, culturală, economică, probabil noi, în comportamentul şi gândirea noastră, şi, după 15 ani, ne spune Comisia că ar fi bine să revizuim Constituţia. Şi eu, personal, ca fost judecător, dacă mă gândesc numai la deciziile interpretative, am convingerea faptului că, sub anumite aspecte, Constituţia trebuie clarificată, trebuie îmbunătăţită, revizuită".

Nici Liviu Dragnea nu a vrut să spună dacă PSD îl va susține sau nu pe Toader la votul moțiunii.

În același context, Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seară, la TVR, că formaţiunea sa nu îl va susţine pe ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, la votul de miercuri al moțiunii simple ce îl vizează.

De asemenea, Toader a mai spus că își asuma tot ceea ce a făcut sau face în calitate de ministru, dar nu își asuma ce au făcut sau fac alții în justiție.