Social-democrații reuniți marți în ședința grupurilor parlamentare reunite au decis să fie prezenți la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, dar să nu voteze, potrivit unor surse din partid.

UPDATE 16.40 "Am discutat cu colegii mei deputați și senatori despre moțiunea de cenzură, am ascultat opinia tuturor celor care au vrut să ia cuvântul și am convenit ca această moțiunea să o tratăm cu seriozitate, să participe colegii la dezbatere și să mergem mai departe", a spus Viorica Dăncilă la finalul ședinței.

+++

Decizia a fost luată în unanimitate într-o ședință condusă de președintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă.

La ultimele moțiuni de cenzură împotriva Guvernulor PSD-ALDE a fost o stategie ca aceștia să fie prezenți în sală pentru a asigura cvorumul, dar să nu voteze, lăsând opoziția să demonstreze dacă are puterea să dărâme Executivul.

+++

PNL va depune miercuri în Parlament moțiunea de cenzură împotriva Guvernului PSD-ALDE condus de Viorica Dăncilă