Opoziția a reușit miercuri să împiedice strategia PSD de a programa sâmbătă votul pe moțiunea de cenzură. Câțiva social-democrați au preferat să nu urmeze linia partidului și au votat alături de opoziție sau s-au abținut.

Președintele de ședință, Florin Iordache, a cerut un vot pentru ordinea de zi și programul de lucru al plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului, așa cum au stabilit Birourile permanente reunite, fără a lua în considerare opoziția PNL și USR, care au evocat ”suveranitatea” plenului.

Programul în forma dorită de PSD a fost supus la vot și respins, cu 194 de voturi ”contra”, 181 ”pentru”, spre nemulțumirea lui Florin Iordache, vizibil nervos la anunțarea rezultatului.

Dacă în general parlamentarii social-democrați sunt fideli ”ordinului” de partid în cazul voturilor importante, acum au existat câțiva care nu au ținut cont de poziția formațiunii lor și au votat alături de opoziție.

Deși prezenți în sală, trei senatori PSD au decis să nu voteze.

Unul dintre ei este chiar liderul de grup. În vârstă de 39 de ani și aflat la primul mandat în Parlament, Radu-Cosmin Preda a fost ales liderul Grupului PSD din Senat pe 2 septembrie 2019. El apare ca inculpat într-un dosar de corupție alături de nașa sa Lia Olguța Vasilescu, dosar pe care Tribunalul București l-a trimis înapoi la DNA în 2016, precizând că actul de acuzare nu specifică exact faptele și acuzațiile pentru trei inculpați din dosar.

DNA a contestat decizia, dar în ianuarie 2017 Curtea de Apel București a stabilit că dosarul se întoarce la Direcția Națională Anticorupție pentru refacerea urmăririi penale.

Și Paul Stănescu, aflat în relații proaste cu Viorica Dăncilă, a decis să nu voteze. În luna iunie, el și-a dat demisia din funcția de președinte executiv din motive personale.

Cel de-al treilea ”rebel” este Viorel Arcaș, senator de Sibiu și fost șef al Comisiei pentru buget.

Dintre deputații PSD, trei au votat ”împotrivă”, iar unul - Andrei Pop - s-a abținut.

Potrivit infoialomiția.ro, Andrei Pop, aflat la primul mandat, e fiul omului de afaceri Dumitru Pop, ”amic de-o viaţă” cu Marian Neacșu, care era şeful PSD Ialomiţa în 2016, când au avut loc alegerile parlamentare. Andrei Pop ar fi fost surpriza oferită de organizaţia PSD Ialomiţa atunci când a întocmit în toamna anului 2016 lista cu propuneri electorale pentru Camera Deputaţilor.

Emanuel-Iuliu Havrici, Cornel Itu și Gabriel-Horia Nasra nu au votat programul dorit de PSD.

De altfel, Cornel Itu și Gabriel-Horia Nasra vor părăsi PSD pentru a se alătura Pro România, după cum a anunțat miercuri dimineața Victor Ponta, în timp ce Havrici a decis marți să se alăture formațiunii conduse de fostul lider al PSD.

Mihai Fifor a susținut că cei care au fost prezenți, dar nu au votat nu au avut cartelele la ei. Parlamentarii care nu au avut cartelă nu vor fi sancţionaţi, a spus Fifor: ”Vor veni la vot în momentul în care trebuie".

"Vreau să văd lista de prezenţă. E foarte posibil să nu fi fost în sală toţi colegii noştri. Asta nu înseamnă că nu mai avem majoritate. E posibil să fi avut absenţi. Să vedem câţi absenţi am avut", a mai spus Fifor, adăugând că PSD are în continuare majoritate și moțiunea de cenzură nu va trece.

Senatorul Paul Stănescu a declarat că a greşit când a votat ordinea de zi a şedinţei în care trebuia să fie citită moţiunea de cenzură, situaţie în care s-au aflat şi colegii săi Radu-Cosmin Preda şi Viorel Arcaş, relatează Agerpres. "Nu mi-am dat seama. Am votat 'prezent' şi atât. Nu am votat 'pentru'. Din greşeală. Am votat 'prezent' şi trebuia să votăm 'pentru': eu, Radu Preda, liderul de grup, şi Viorel Arcaş", a precizat Stănescu.