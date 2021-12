Ludovic Orban și parlamentarii dezafiliați de grupul PNL au depus luni, la Tribunalul București, solicitarea de înregistrare a partidului Forța Dreptei.

Deputatul Ionel Dancă a declarat ca noul partid își propune să promoveze, printre altele, valorile care au definit formarea națiunii române moderne.

Fostul lider PNL Sector 3, Antonel Tănase, a spus că partidul își propune ca până în 2024 să aibă filiale în toate județele, iar la alegerile din același an să adune un scor din două cifre.

La rândul său, Orban a afirmat că deciziile "inepte" ale președintelui Klaus Iohannis au lăsat electoratul de dreapta fără reprezentare în plan politic, iar noul său partid își propune să reprezinte acel electorat.

Pe 14 decembrie, fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, a anunțat formarea unui nou partid de centru-dreapta care se va numi Forța Dreptei.

"Astăzi am luat decizia, împreună cu cei 16 colegi membri ai Parlamentului care am decis să ne dăm demisia din PNL în momentul în care conducerea PNL a decis să readucă la putere PSD, toți parlamentarii, împreună cu mulți colegi de ai noștri din țară, simpatizanți, susținători, am luat decizia de a pune bazele unei noi construcții politice de centru dreapta”, a declarat, atunci, Ludovic Orban.