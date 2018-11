Cristian Winzer spune că a luat decizia încă de vineri şi luni a înaintat-o premierului.

"Am intrat în echipa ministrului Negrescu cu inima deschisă, cu dorința de a schimba lucruri și mentalități, de a aduce, prin muncă și determinare, rezultate tangibile. Mi-am dedicat astfel timpul, energia și priceperea pentru a aduce un plus de valoare în fiecare document care mi-a trecut prin mână și în fiecare proiect în care am fost implicat. Am cunoscut în tot acest timp (în MAE, în Guvern și Parlament și în toate celelalte instituții cu care am relaționat) oameni minunați, dedicați și implicați, cu care a fost o onoare să fiu coleg și cărora le mulțumesc pentru buna și eficienta colaborare. Îl respect și îl apreciez mult pe Victor Negrescu", a scris Cristian Winzer pe Facebook.

Winzer a fost numit mai întâi consilier al ministrului pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, apoi, la începutul lunii august 2017, a fost promovat în funcţia de secretar de stat pentru relaţii interinstituţionale şi juridice.

"Numirea lui Cristian Winzer la ministerul de Externe a coincis cu demiterea lui Ştefan Popescu, instalat secretar de stat în luna mai 2017 de către fostul premier Sorin Grindeanu, special pentru a se ocupa de preşedinţia română a UE, cel mai important test de politică externă pentru ţara noastră în viitorul apropiat. Ştefan Popescu este conferenţiar universitar şi a obţinut diplomele de licenţă, masterat şi doctorat la universitatea Sorbona. Înlocuitorul său, Cristian Winzer, a obţinut diploma de Drept la Universitatea din Bucureşti, urmând apoi un master în „Ştiinţe penale" la universitatea privată Nicolae Titulescu. A trecut şi pe la Colegiul Naţional de Apărare, fabrica de diplome frecventată de politicienii interesaţi să-şi „fardeze" CV-urile subţiri", scria la începutul anului cotidianul Adevărul, care a realizat un portret nu prea măgulitor al lui Winzer.