Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat marți seară, la TVR1, când se va ocupa statul de problema migrației și a ratei natalității din România, aflate la cote dezastruoase.

"Din păcate, cele două fenomene cumulate, migrația și scăderea ratei natalității, a făcut să avem acest efect. Cu cât vom reuși să avem servicii mai bune, oportunități pentru tineri, nivel de trai ridicat, cu atât numărul celor care rămân în țară va fi în creștere și o perspectivă bună va duce și la creșterea natalității", a spus premierul.

Întrebat când crede că se va întâmpla asta, Ilie Bolojan a afirmat că "suntem în situația în care nu poți corecta niște deficite enorme, împrumuturi foarte mari, dobânzi care depășesc 10 miliarde de euro într-un an de zile, decât dacă ne reducem cheltuielile, ne creștem veniturile, avem o economie puternică, prosperitate, creștere economică".

"Acești ani în care am cheltuit mult mai mult decât ne-am permis nu se pot corecta imediat și a fost nevoie de aceste măsuri", a conchis el.

