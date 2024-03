Președintele Klaus Iohannis l-a decorat luni pe fostul ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, care a demisionat din funcție în 2022 după acuzațiile de plagiat.

Astfel, în semn de înaltă apreciere pentru contribuția excepțională avută la promovarea imaginii României în rândul statelor membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei, Iohannis i-a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Ofițer lui Sorin Cîmpeanu, președintele Consiliului Național al Rectorilor și Președintele Agenției Universitare a Francofoniei (AUF).

De asemenea, rectorul Universității Naționale de Științe și Tehnologie Politehnica București, Mihnea Costoiu, a primit Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Ofițer, iar Paraschiv Gigel, secretar de stat în Ministerul Educației, a primit Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler.

+++

Pe 29 septembrie 2022, Sorin Cîmpeanu a demisionat din funcția de ministru al Educației, în contextul acuzațiilor de plagiat, dezvăluite de jurnalista Emilia Șercan în PressOne.

”Am decis, din proprie inițiativă, să demisionez din funcția de ministru al educației. A fost o șansă și o onoare pentru mine sa încep reformarea din temelii a sistemului național de învățământ. Am preluat mandatul de ministru nu pentru că nu aveam ce face sau pentru a-mi trece ministeriatul in CV. Aveam și una și alta. Am venit într-un moment extrem de dificil cu dorința de a schimba lucrurile în bine”, anunța, atunci, Sorin Cîmpeanu, într-un lung mesaj în care se laudă cu lucrurile făcute în cadrul proiectului prezidențial ”România Educată”.

Inițial, Cîmpeanu a avut o atitudine sfidătoare, făcându-i ”habarniști” pe cei care i-au cerut demisia.

Tot în 2022, când președintele Klaus Iohannis a vorbit public pentru prima dată de la demisia ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, despre plagiat, el a numit fenomenul ca fiind "toxic".

"Avem nevoie de o reformă profundă a sistemului educațional, pentru a-l adapta nevoilor secolului XXI și valorilor europene în care credem. Una dintre aceste valori este integritatea, motiv pentru care îmi doresc o paradigmă radicală, lipsită de echivoc în garantarea integrității și eticii în viața academică. Pentru aceasta, avem nevoie de toleranță zero în privința plagiatului, iar noile legi ale educației trebuie să includă prevederi explicite cu privire la prevenirea și sancționarea acestui fenomen toxic al mediului educațional. Avem nevoie de o reformă profundă a sistemului educațional, pentru a-l adapta nevoilor secolului XXI și valorilor europene în care credem. Una dintre aceste valori este integritatea, motiv pentru care îmi doresc o paradigmă radicală, lipsită de echivoc în garantarea integrității și eticii în viața academică. Pentru aceasta, avem nevoie de toleranță zero în privința plagiatului, iar noile legi ale educației trebuie să includă prevederi explicite cu privire la prevenirea și sancționarea acestui fenomen toxic al mediului educațional", a spus Klaus Iohannis la deschiderea noului an universitar din toamna anului 2022.

Sorin Cîmpeanu a fost impus la Educație pe vremea Guvernului Orban din dorința expresă a președintelui Klaus Iohannis și, în ciuda acuzațiilor de plagiat care au planat asupra acestuia încă de atunci, Iohannis l-a susținut și l-a implicat în realizarea proiectului "România educată".

Ministru în Guvernul Ponta, Cîmpeanu a fost premier interimar după ce Victor Ponta și-a dat demisia, în contextul tragediei de la Colectiv. Anterior, în calitatea sa de președinte al Consiliului Național al Rectorilor, Cîmpeanu i-a sprijinit candidatura lui Ponta la prezidențiale. Tot în această calitate, Cîmpeanu a semnat și un protocol cu Guvernul Ponta pentru schimbarea Legii Educației, măriri de salarii și schimbarea tuturor programelor școlare.

A ajuns ministru al Educației în Guvernul Ponta cu sprijinul Partidului Conservator, fiind inițiatorul Ordonanței de Urgență de ”amnistiere a plagiatorilor”, care permite acestora să renunțe ei înșiși la titlul de doctor obținut prin fraudă și să evite retragerea de către forurile academice. Șeful său direct urma să beneficieze de pe urma acestei OUG.



Sorin Cîmpeanu apare și în numirile făcute de Liviu Pop, în 2012, la Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), prin care, practic, s-a anulat decizia instituției care constata plagiatul lui Victor Ponta din lucrarea de doctorat.

Consiliul de Etică din subordinea lui Sorin Cîmpeanu a decis că fostul vicepremier Gabriel Oprea nu a plagiat.

A fost membru al Academiei de Știinte ale Securității Naționale, un organism fondat în 2012 la inițiativa fostului vicepremier și ministru de Interne Gabriel Oprea. Academia de Știinte ale Securității Naționale a refuzat mult timp să facă publică lista membrilor. În 2018, Senatul a votat desființarea acestei instituții obscure, dar proiectul de lege e blocat la Camera Deputaților. Anul acesta fost tăiată finanțarea Academiei, a cărei ”valoare științifică este zero”, după cum spunea fostul președinte Traian Băsescu, inițiatorul legii de desființare.

De la PSD, Cîmpeanu a trecut la ALDE, apoi la Pro România, iar apoi a fost racolat de PNL, unde liberalii l-au primit cu brațele deschise direct în structurile de conducere.



Acum, Sorin Cîmpeanu, care este vicepreședinte al Senatului, va fi numit șef interimar al organizației PNL Prahova, după ce Iulian Dumitrescu a demisionat din toate funcțiile de conducere ale partidului din cauza anchetei DNA, potrivit G4Media.