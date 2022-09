Sorin Cîmpeanu a anunțat joi seara că demisionează din funcția de ministru al educației, în contextul acuzațiilor de plagiat.

”Am decis, din proprie inițiativă, să demisionez din funcția de ministru al educației. A fost o șansă și o onoare pentru mine sa încep reformarea din temelii a sistemului național de învățământ. Am preluat mandatul de ministru nu pentru că nu aveam ce face sau pentru a-mi trece ministeriatul in CV. Aveam și una și alta. Am venit într-un moment extrem de dificil cu dorința de a schimba lucrurile în bine”, anunță Sorin Cîmpeanu, într-un lung mesaj în care se laudă cu lucrurile făcute în cadrul proiectului prezidențial ”România Educată”.

Demisia vine după suspiciunile de plagiat dezvăluite de jurnalista Emilia Șercan în PressOne.

Inițial, Cîmpeanu a avut o atitudine sfidătoare, făcându-i ”habarniști” pe cei care i-au cerut demisia.

Ieri, el a venit cu o variantă halucinantă, pretinzând că un fost profesor i-a cedat îndrumătorul de lucrări practice.



În mesajul prin care-și anunță plecarea, postat pe Facebook, politicianul liberal enumeră schimbările care au pus bazele reformei "România Educată”, fără a spune niciun cuvânt despre acuzațiile de plagiat.

După ședința de guvern de astăzi, purtătorul de cuvânt Dan Cărbunaru a precizat că premierul Nicolae Ciucă va avea o discuție cu Cîmpeanu: ”Va fi o discuție purtată pe această temă și, după ce vor fi derulate aceste proceduri, vom fi în măsură să oferim mai multe detalii”.

Președintele, altădată dur la adresa plagiatorilor din politică, n-a spus nimic.

Nici premierul Nicolae Ciucă nu a suflat niciun cuvințel despre plagiatului lui Cîmpeanu:

”Am acceptat astăzi demisia domnului Sorin Câmpeanu (corect: Cîmpeanu - n.r.) din funcția de ministru al educației. Îi mulțumesc pentru colaborarea de până acum și pentru proiectele demarate în beneficiul sistemului de educație. În continuare, România are nevoie de stabilitate și coerență pentru a putea implementa reforma durabilă pe care ne-o dorim cu toții pentru învățământ. Urmează să ne consultăm în Partidul Național Liberal și în cadrul coaliției de guvernare și să validăm, cu celeritate, propunerea pe care o voi înainta domnului președinte al României, Klaus Iohannis, pentru funcția de ministru”, a transmis Ciucă pe Facebook.

Personalități ale societății civile, inclusiv profesori - printre care Ciprian Mihali și Cristian Presa - au protestat față de menținerea unui ministru plagiator la Educație.