Acuzat de plagiat, ministrul educației Sorin Cîmpeanu publică pe Facebook scrisoarea unui fost profesor care i-a fi cedat îndrumătorul de lucrări practice, considerând acest lucru ”oportun și necesar”.

PressOne a publicat luni, într-un articol semnat de Emilia Șercan, probe detaliate ale plagiatului ministrului Sorin Cîmpeanu din 2006, precum și opiniile unor experți cu competențe în abaterile de la etica în cercetarea științifică.

Ministrul educației e acuzat că ar fi plagiat, într-un curs de specialitate, 92 de pagini din munca a doi profesori de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București.

Ieri, ministrul liberal i-a făcut ”habarniști” pe cei care-l acuză de plagiat, susținând că vor să blocheze legile Educației: ”Un îndrumător de lucrări practice cuprinde monograme, cuprinde legi, cuprinde formule și scheme de calcul, cuprinde diagrame și tabele care nu pot fi schimbate și care nu trebuie să fie schimbate. Cei care lansează aceste acuze sunt un fel de habarniști în domeniul educației".

Astăzi, el publică pe Facebook o scrisoarea semnată de Ion Pleșa, unul dintre cei doi profesori, care i-ar fi cedat, în 2006, îndrumătorul de lucrări practice.





”În anul 2006, pe baza foarte bunei colaborări, de aproape 15 ani, strict în interesul didactic al pregătirii studenților, am considerat oportun și necesar ca domnul Cîmpeanu Sorin, devenit prin muncă proprie și sub îndrumarea mea titularul disciplinei de Îmbunătățiri Funciare, să preia îndrumătorul de lucrări practice la care am lucrat și pe care l-am perfecționat împreună cu domnia sa vreme de 15 ani. Am dorit astfel să se asigure buna continuitate a pregătirii studenților la o disciplină căreia i-am dedicat întreaga mea viață profesională și fără de care nu se poate imagina o agricultură modernă”, a scris profesorul Ioan Pleșa, care i-a coordonat lui Sorin Cîmpeanu și teza de doctorat.





Juriștii consultați de PressOne susțin că tranzacționarea paternității unei opere, artistice sau științifice, este imposibilă din punct de vedere legal.

Gabriel Turcu, managing partner la Biroul de avocatură Turcu și Turcu, susține că orice drept în legătură cu o operă se poate cesiona, mai puțin identitatea autorului, care odată stabilită în persoana cuiva este nemodificabilă.

”Nu există nicio cale pe lumea asta ca o operă a lui Michelangelo să devină realizată de mine, eu să fiu recunoscut de azi înainte ca fiind autorul ei. Ea poate, însă, să devină proprietatea mea, dar nu poate deveni realizată de mine”, explică avocatul Gabriel Turcu.