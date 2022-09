Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, care a spus recent în ședința de Guvern că problema școlilor cu toaleta în curte este o problemă exagerată, a revenit cu alte explicații bizare.

„Mențin ceea ce am spus. Problema grupurilor sanitare neconforme din școli este o problemă importantă, ea trebuie să fie rezolvată și va fi rezolvată. Exact asta au fost cuvintele (din ședința de guvern - n.r.). Pe de altă parte, este o problemă exagerată, pentru că de multe ori legăm digitalizarea și calitatea educației de toaletă. Toaleta, chiar dacă este în curte, ea poate să fie conformă. Cu toții am fost la festivaluri, cu toții mergem la plajă și sunt toalete conforme. Nu iau apărarea autorităților locale. În vârf de munte, o școală cu 4 elevi care trebuie să aibă acces la educație, în vârf de munte, nici Elveția, nici Statele Unite, nici Japonia n-au inventat rețeaua de canalizare în vârf de munte. Acolo sunt acele școli cu 4 copii. Acolo e greu de rezolvat. Acolo toaleta va trebui să fie conformă, dar în exteriorul școlii”, a declarat ministrul educației, joi seara, la Digi24.

„Acum 4 ani aveam 2.219 școli cu toalete neconforme. A se face diferența între toaleta neconformă și toaleta în curte! În momentul de față, avem continuarea lucrărilor de asigurare a conformității, finanțate de Ministerul Educației, prin autoritățile locale, pentru 126 de școli. Mai sunt alte 180 de școli - și aș vrea să precizez faptul că sunt zeci de școli care au 4 elevi, 5 elevi, 7 elevi, sub 10 elevi, zeci de școli cu sub 10 elevi, ca să avem o imagine reală. Sunt școli care sunt în vârf de munte, spre exemplu, cu 4 elevi. Școli primare, 4 elevi în 4 clase, clasa I, a II-a, a III-a și a IV-a, câte un elev pe clasă. Sigur că acolo este de înțeles de ce autoritățile locale n-au reușit, pentru că e greu să faci sistem de canalizare. Vei avea o toaletă conformă acolo, dar va fi tot în exteriorul clădirii. Aș vrea să precizăm lucrul ăsta”, a punctat Sorin Cîmpeanu.

Două treimi din banii alocați pentru școlile „neconforme” s-au întors anul trecut la buget Întrebat ce înseamnă „conforme”, ministrul a spus că toaletele ecologice sunt conforme. Ele trebuie în primul rând să aibă apă.

„Dar un lucru foarte important, conformitatea acestor toalete se realizează prin lucrări care sunt contractate de autoritățile locale. Singurul care poate să verifice, are datoria să verifice, este cel care are relație contractuală. Constructorii, cei care lucrează cu bugetul acordat de Ministerul Educației, au contract cu autoritățile locale, cu primăriile. Niciun fel de constructor nu are relație cu școala, cu Inspectoratul Școlar Județean sau cu Ministerul Educației, a explicat Sorin Cîmpeanu.