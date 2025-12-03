Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut miercuri cuvinte de laudă la adresa lui Ciprian Ciucu, cel care este candidatul PNL la Primăria Capitalei.

"Domnul Ciucu e un om cu care am colaborat foarte bine. Să știți că e un om cu care am colaborat foarte bine în ultimul an și ceva. După cum bine știți, a fost candidat comun PSD, PNL la Sectorul 6. Este un om cu care, pe diverse proiecte, și când eram la Ministerul Transporturilor am colaborat foarte bine. Și nu-mi schimb punctul de vedere. E un om cu care PSD a colaborat foarte bine la Sectorul 6", a spus Grindeanu.

Declarația lui Grindeanu vine în contextul în care cursa pentru Primăria Capitalei este foarte strânsă, iar Daniel Băluță, candidatul PSD, este clasat pe locul I, urmat la mică distanță de Ciprian Ciucu.

Miercuri, Băluță a primit și sprijinul fostului ministru social-democrat de Finanțe Eugen Teodorovici.

Candidat independent la Primăria Capitalei, și-a anunțat susținerea pentru Daniel Băluță.

"Motivul pentru care sunt aici este acela de a mă alătura cu tot sufletul și cu toată experiența mea lui Daniel Băluță, colegul meu, prietenul meu. De atâția ani ne cunoaștem și am avut multe discuții vizavi de proiecte și, în trecut, de finanțarea acestora. Vreau să aduc alături de omul care are experiență la nivel local, la firul ierbii, experiența mea de la nivel național'', a declarat Teodorovici.