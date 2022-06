Serviciul Român de Informații (SRI) își prezintă miercuri bilnațul de activitate pe anul 2021. Evenimentul este secret, iar președintele Klaus Iohannis participă.

Evenimentul a început la ora 12:00, iar Administrația Prezidențială a anunțat cu câteva minute înainte că Iohannis va lua parte la întâlnire de la sediul central al SRI din București.

Până la anunțul Președinției, prezentarea bilanțului SRI a fost ținută la secret, Serviciul nefăcând niciun anunț despre eveniment și nici nu a oferit detalii despre activitatea sa de anul trecut și nici nu a trimis invitații presei să ia parte la întâlnire.

Conform Legii nr. 14 din 1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, activitatea SRI este controlată de Parlament. La art. 23 scrie că anual, sau când Parlamentul hotărăște, directorul SRI prezintă acestuia rapoarte referitoare la îndeplinirea atribuțiilor ce revin Serviciului, potrivit legii.

Șeful SRI, Eduard Hellvig, este în funcție din 2015, iar în 2016 a oferit ultimul său interviu. De atunci, activitatea structurii este ținută în mare parte la secret, iar Parlamentul, care exercită controlul asupra activității SRI, dezbate și aprobă rapoartele de activitate în mare grabă.

Vineri, Eduard Hellvig a avut prima ieșire publică de când a izbucnit scandalul pachetului de legi privind securitatea națională și a declarat atunci că "dezbaterea este centrată doar pe SRI, ceea ce poate da de gândit". (Detalii)

Eduard Hellvig, apropiat al PNL, dar mai apropiat e de Klaus Iohannis

Eduard Hellvig a fost, la momentul propunerii lui în funcție, europarlamentar PNL și considerat un apropiat al presedintelui Klaus Iohannis, alaturi de care a stat in campania prezidentiala. Hellvig a fost extrem de apropiat si de fostul presedinte al PNL, Crin Antonescu, fiindu-i chiar consilier personal, iar inainte a fost membru al PC. Hellvig a lucrat intr-o firma a lui Dan Mihalache, conform HotNews.ro.

Acesta a fost europarlamentar din 2013, precedenta functie fiind cea de ministru al Dezvoltarii in Guvernul USL. El a demisionat insa la scurt timp dupa numirea in functie, dupa ce ANI a comunicat public ca liderul liberal ar fi in conflict de interese.

Hellvig a a intrat în politică în 1998, fiind consilierul fostului vice-președinte al PNL, Horia Rusu. A detinut in perioada 2001-2003 functia de director general al Institutului de Studii Sociale, Bucuresti. A fost deputat PC in mandatul 2004-2008 si europarlamentar pe o perioada de 5 luni. Dupa ce a pierdut nominalizarea pe un post eligibil de europarlamentar, paraseste barca conservatorilor si trece la PNL.



In 2008 candideaza din partea PNL Oradea la alegerile parlamentare, dar pierde. Devine consilierul personal al presedintelui PNL, Crin Antonescu. Dupa ce Antonesu pierde alegerile prezidentiale din 2009, Hellvig se retrage la Oradea.

Din 2009, este Doctor in Stiinte Politice al Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative, Bucuresti.

In mai 2011, Crin Antonescu l-a numit Eduard Hellvig secretar general al PNL în locul lui Radu Stroe.