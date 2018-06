Serviciul Român de Informații a făcut public luni protocolul încheiat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Fostul şef al ÎCCJ, Nicolae Popa, a declarat luni că nu a semnat protocolul dintre SRI, PG şi Înalta Curte, el plecând în pensie mai devreme decât a fost semnat documentul.

”Nu am semnat un asemenea protocol. De altfel, vă rog să vă uitaţi, el este semnat pe 2 septembrie 2009, când eu plecasem deja de la Curte. Am vorbit cu doamna preşedinte Cristina Tarcea mai devreme şi am rugat-o să mi-l păstreze şi mie, să mă uit pe el şi să văd despre ce este vorba. Eu nu am negociat aşa ceva cu nimeni, cât am stat la Curte, în niciun caz...Nu m-am întors să semnez aşa ceva! Nici nu am mai dat pe la Curte din clipa în care am plecat. Este ceva foarte curios şi sper să clarific această situaţie. Nu ştiu ce fel de cooperări au avut cei din Parchete, dar, cu siguranţă, un judecător nu are ce căuta să facă parte dintr-o asemenea ecuaţie. Chiar am să mă duc la Înalta Curte şi am să consult şi documentul, şi înregistrările. Pentru mine este mai puţin explicabilă această situaţie. După cum am văzut la televizor, semnătura este a mea, dar nu vreau să fac deocamdată speculaţii şi nici să dezbat manopere de altă natură”, a declarat Nicolae Popa pentru QMagazine.

Actualul preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea, a declarat, pentru Mediafax, că l-a invitat pe Nicolae Popa la discuţii pentru a lămuri problema.

Pe documentul făcut public de SRI apare semnătura lui Popa.

Procedura de declasificare a protocolului de cooperare între SRI și PICCJ, lansată în mai de directorul Eduard Hellvig, s-a încheiat luni cu publicarea documentului, după ce s-a stabilit că documentul ”nu mai conține niciun fel de date sau informații care să pună în pericol securitatea națională a României, așa cum este definită astăzi de legislația în vigoare și de recentele hotărâri în materie ale Curții Constituționale a României”.

„Principalul subiect tratat în cadrul protocolului se referea la crearea și operaționalizarea cadrului legal și organizatoric pentru acreditarea de securitate a sistemului informatic comun de gestionare a informațiilor clasificate vehiculate în procedurile de emitere a mandatelor de securitate națională. Semnarea protocolului a fost făcută ca urmare a emiterii unei solicitări cu caracter obligatoriu din partea ORNISS (martie 2006), prin care se impunea celor două instituții încheierea unui acord reciproc de securitate, precum și dobândirea, de PICCJ, a unui certificat de acreditare de securitate. În aplicarea dispozițiilor ORNISS, în anul 2009 a fost semnat acordul de securitate SRI-PICCJ, iar în anul 2012 s-a realizat acreditarea de securitate a sistemului informatic interconectat. În luna martie 2017 a fost prelungită acreditarea până în 2020”, precizează SRI într-un comunicat.

Protocolul poate fi consultat aici.