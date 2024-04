Premierul Marcel Ciolacu a avut joi o întâlnirea cureprezentanții comunității de români din Emiratele Arabe Unite și le-a povestit acestora despre cum el visa când era copil să vadă Parisul.

"Vorbeam cu cineva mai devreme. Eu am fost născut pe timpul comunismului, ca de altfel mulți dintre dumneavoastră. Visul meu era să merg să văd Parisul. Acum, când am vorbit ultima oară cu nepotul meu, zic: <Ce faci, măi?> <Păi ce să fac? Plec cu mama în Dubai>. Deci, lucrurile... E clar că există o mutație și noi, politicienii, trebuie să vedem acest lucru. Nu trebuie să luptăm, dimpotrivă, trebuie să vă creăm serviciile pe care vi le doriți, cum, de altfel, încerc cu colegii mei să creăm serviciile, fiindcă fără educație, fără sănătate, fără investiții majore, nu vă veți întoarce niciodată acasă. Fiindcă v-ați obișnuit cu un anumit standard. Și este normal să fie așa. Și cred că, de fapt, asta este datoria noastră. Am avut o discuție și cu patriarhul, Prea Fericirea Sa. Și o să ne implicăm împreună, pentru a avea o biserică ortodoxă construită, de această dată, de la zero. Rămâne să avem discuții cu autoritățile în ceea ce privește terenul. Și este o prioritate pentru Secretariatul pentru Culte, în acest moment, pentru Guvernul României", a spus Ciolacu în fața românilor din Abu Dhabi.