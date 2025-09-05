Opinia publică și-a amintit că el este președintele Fundației „Nicolae Titulescu”, instituție recunoscută de Guvern ca fiind de interes public.

Scandalul provocat de participarea fostului premier Adrian Năstase la parada militară prin care China a marcat 80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial a readus în discuție avantajele de care fostul demnitar încă beneficiază din partea statului român, deși a fost condamnat pentru fapte de corupție.

Ștefăniță Radu, profesor, consultant și doctor în Istorie Contemporană, amintește că „în 2002, guvernul României condus de Adrian Năstase a emis HG 784/2002. Pe scurt, prin această hotărâre, statul român, prin Ministerul de Externe (MAE), renunța la o proprietate foarte scumpă (în fapt un palat), pe care o ceda RAAPPS, care, la rândul său, o dădea pentru folosință gratuită, pe 49 de ani, Fundației Europene «Nicolae Titulescu». Conform actului, palatul fusese întâi reparat, restaurat, conservat și pus sub protecție ca bun de patrimoniu pe bani publici. Cedarea de la MAE către RAAPPS (la momentul respectiv numită Regia «Locato») se făcuse de către același guvern Năstase în 2001, prin HG 524. Numai că președintele Fundației Europene «Nicolae Titulescu» este același Adrian Năstase”, arată profesorul Radu pe Facebook.

Citește continuarea pe PRESSHub