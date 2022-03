Un grup de lucru între stat și societate civilă lucrează la o platformă online care să lupte cu propaganda rusă, însă discută și despre "pedepsirea" jurnaliștilor care îi acuză pe înalții statului de corupție sau incompetență.

Un grup de lucru creat de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), la care s-a alăturat și Guvernul României, împreună cu CNA și mai multe ONG-uri, pregătește o platformă informatică, ce va scana presa online, dar și bloguri și rețele sociale, pentru a găsi "fake news”, surse de dezinformare și propagandă în contextul conflictului din Ucraina, relatează Profit.ro. Echipa de comunicare a Guvernului a cerut departamentelor de relații publice din toate ministerele, într-un mesaj comun transmis pe email, să desemneze câte un reprezentant în grupul de lucru și să vină, până vineri, 11 martie, cu observații pe narativele și cuvinte cheie incluse în motoarele de căutare și în parametrii de analiză.

Potrivit propunerilor transmise, prima dintre combinațiile de cuvinte care vor aprinde becuri roșii de posibilă dezinformare și propaganda rusă în algoritmii platformei este cea care ar asocia, în același text, Guvernul, premierul Nicolae Ciucă sau președintele Iohannis cu un context de "corupție” ori "incompetență”, având ca marker de dezinformare expresii precum "mizerie” sau "furtișag”.

"Pentru presa de investigație, spre exemplu, orice articol care ar semnala acte de corupție, incompetență sau alte deficiențe în Executiv l-ar face pe autor suspect de a fi agent al propagandei ruse în algoritmii platformei. La fel, orice postare similară pe bloguri sau pe rețele sociale", explică Profit.ro, adăugând că, în opinia comunicatorilor guvernului, în actualul context, narativul „Palierul de decizie de la București este corupt” este un narativ al dezinformării și propagandei.

Platforma, care are mai multe module, scanează mediul online (mainstream media, blog-uri, social media etc.), identifică și extrage - pe narativele stabilite - inclusiv folosind cuvintele cheie și grupuri de cuvinte cheie - elementele solicitate, într-o serie de formate: de la text scris, la statistici și elemente de interpretare, din care pot fi extrase trenduri, tendințe si potențiale direcții de acțiune ale agenților (agenții, actori etc.) care pot genera "fake news” și elemente specifice propagandei”, au explicat cei din echipa de comunicare a Guvernului în mesajul adresat departamentelor de comunicare din ministere.

Conform aceluiași mesaj, din grupul de lucru ar urma să facă parte și Global Focus, Active Watch, Media Wise și alte ONG-uri cu expertiză în media literacy, campanii de informare corectă a cetățenilor, monitorizare și analiză media, împreună cu CNA.

Guvernul a anunțat joi într-un mesaj oficial, că ia măsuri pentru a contracara războiul informațional și încercările de a crea instabilitate și răspândi panica nejustificat în rândul populației, arătând că lumea întreagă și România deopotrivă traversează o perioadă foarte sensibilă, în care problemele grave de securitate și efectele agresiunii ruse în Ucraina riscă să fie amplificate prin manipulări și dezinformare. Anunțul a venit după ce, cu o seară în urmă, informații referitoare la creșterea prețului benzinei și motorinei au provocat aglomerație și haos la stațiile de carburanți.



”Guvernul României dezaprobă și va sancționa prin pârghiile pe care le are la îndemână orice încercare de a provoca dezechilibre și induce dezinformări în spațiul public. Lumea întreagă și România deopotrivă traversează o perioadă foarte sensibilă, în care problemele grave de securitate și efectele agresiunii ruse în Ucraina riscă să fie amplificate prin manipulări și dezinformare”, preciza Executivul, într-o postare pe Facebook.



În mesaj se arăta că Guvernul ”urmărește inclusiv aceste aspecte și ia măsuri pentru a contracara războiul informațional și încercările de a crea instabilitate și răspândi panica nejustificat în rândul populației”.



”Să nu ne lăsăm conduși de reacții pripite, sub impulsul unor știri neverificate din surse credibile! Avem mare nevoie, mai ales în contextul acestui război hibrid, să filtrăm cu bună credință, rațiune și responsabilitate informațiile care ne parvin”, mai spune Guvernul în mesaj.

După insistențele jurnaliștilor, Guvernul a venit vineri dimineață cu o primă recție pe subiect

"Guvernul este deschis cooperării cu reprezentanții societății civile cât timp rezultatul cooperării este în interesul și beneficiul cetățeanului.

Inițiativele ONG-urilor și experților media vor genera recomandări în domeniul combaterii dezinformării și știrilor false.



Activitatea grupului este independentă de funcționarea și structurile Guvernului, produsele primite urmând a fi analizate și, eventual, valorificate.



Proiectul este inițiat de societatea civilă, iar Guvernul nu a cerut monitorizarea vreunui termen specific", a transmis Biroul de presă al Guvernului.

Reacția vine după ce jurnaliștii au cerut insistent Executivului să vină cu lămuriri despre subiectul apărut în presă

Biroul de presă al Guvernul a transmis tot vineri un link către o postare pe Facebook a ONG-ului GlobalFocus Center, organizație care susține că a inițiat demersul "pentru o informare corectă a populației, în contextul crizei din Ucraina".

"Tocmai pentru ca guvernul a avut o #comunicare deficitara in aceste zile, am vazut efectele (lumea ia pastile cu iod, se formeaza cozi la benzinarii, banci si birouri de pasapoarte) si am fost solicitati noi, ca experti, sa clarificam situatia , am luat initiativa de a crea, exclusiv impreuna cu colegi din alte #ONG-uri, un mecanism prin care sa punem presiune pe guvern sa comunice mai prompt, mai corect, mai complet.

Acest mecanism 100% independent, nu exista si nu va exista finantare guvernamentala (de altfel in momentul de fata nu exista deloc finantare – suntem in discutii cu parteneri internationali pentru identificarea acesteia!), guvernul nu va fi unicul beneficiar, nu lucram si nu vom lucra pentru guvern sau ca sa-l protejam, acesta este liber sa ia in considerare sau nu recomandarile noastre. Noi suntem integral responsabili pentru recomandarile pe care le facem, iar guvernul este integral responsabil pentru cum intelege sa reactioneze la ele. Va exista un protocol de colaborare intre acest task-force format din experti si beneficiari (inclusiv guvernul) care va specifica foarte clar ce face si ce este si mai ales ce NU face si NU este acest mecanism, astfel incat sa ne asiguram ca el sprijina, nu impiedica libertatea de exprimare. Toata activitatea noastra de pana acum a fost pusa in slujba informarii corecte si adesea acest lucru ne-a adus in conflict cu institutii politice sau guvernamentale.



Mecanismul nu este definitivat. Termenii de cautare circulati in public nu au nicio valoare, nu sunt cei definitivi, sunt colectati de la institutii guvernamentale si alti parteneri din societatea civila intr-un proces de brainstorming. Am solicitat contributii si idei de la mai multi parteneri, inclusiv de la guvern si asteptam in continuare sa ni le furnizeze. Pe baza lor, dar mai ales a metodologiei noastre, noi vom alege si decide cum vor arata algoritmii de cautare. Lista de parteneri cu competenta in domeniu ramane deschisa si ni se poate alatura oricine este interesat si poate sa aduca o contributie relevanta.



Din punct de vedere tehnic, vom folosi aplicatiile @Pulsar si @CrowdTangle pentru a identifica temele prioritare de discutie in spatiul #public, instrumente care sunt disponibile, cu licenta, oricarei alte organizatii sau altor persoane care doresc sa faca propria lor monitorizare online si social media. Filtrarea finala privind recomandarile de reactie din partea institutiilor statului sau societatii civile/ mediului privat va fi insa facuta de experti. Vom transmite la final rapoarte regulate catre ONG-uri, asociatii patronale si sindicale, guvern, mediu academic, institutii care au un rol in comunicarea pe acele teme cu recomandari de reactie.



GlobalFocus Center este parte a unor rețele internaționale de experți de prestigiu care lupta cu dezinformarea (@Beacon Project, @Open Information Partnership, etc.) si pe baza acestei experiente, inclusiv in perioada Covid in care am derulat initiative similare (vezi linkuri mai jos), stim ce efecte devastatoare la nivel social poate avea comunicarea oficiala deficitara.



Cand mecanismul de lucru va fi definitivat, va fi perfect transparent si vom fi bucurosi sa-l explicam oricui este interesat; de altfel, metodologia folosita este similara cu cea a partenerilor nostri, Bellingcat si DFRLab, cele mai prestigioase institutii in plan international care promoveaza informarea corecta, #factchecking si lupta cu #dezinformarea si impreuna cu care am organizat in trecut cursuri de pregatire a expertilor din societatea civila si presa in utilizarea exact acestor instrumente pe care le folosim acum", spune ONG-ul.

Jurnaliștii au solicitat Biroului de presă mai multe detalii, însă până la ora 11:20 Executivului nu a oferit vreo explicație suplimentară.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a scris pe contul său de Facebook faptul că formațiunea pe care o conduce "nu va fi niciodată de acord cu propunerea făcută dlui Arafat de către <societatea civilă>".

"#Cenzura, #MinisterulAdevărului, #Scânteia nu pot deveni armele democrației și ale statului de drept. Trebuie să luptăm cu dezinformarea, dar fără a suprima sub nicio formă libertatea de exprimare folosind instrumente ale regimurilor totalitare. Ca să fie clar, miniștrii PSD nu vor desemna niciun #cenzor pentru propășirea cultului personalității niciunui tovarăș sau vreunui alt <geniu al Carpaților>. P.S. Fake-news-ul se combate printr-o comunicare corectă și la timp, nu cu <experți> sau <consultanți> care să vâneze vrăjitoare", a scris Ciolacu.