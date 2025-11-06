O notă de informare privind analiza Ministerului Dezvoltării legată de coeziunea teritorială și situația orașelor sub 25.000 de locuitori din teritoriile non-metropolitane a fost joi pe masa Guvernului.

Concret, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a realizat o analiză privind orașele sub 25.000 de locuitori din afara zonelor metropolitane, în vederea fundamentării unui posibil program de finanțare dedicat.

"Deși România a înregistrat o creștere economică susținută în ultimele două decenii, dezvoltarea a fost inegală, concentrată în marile centre urbane. Orașele mici non-metropolitane se confruntă cu depopulare, îmbătrânirea populației și slaba atractivitate economică, având o capacitate administrativă redusă și dependență de sprijinul central sau județean", se arată în notă.

MDLPA evidențiază rolul acestor orașe ca "verigi de legătură între mediul rural și urbanul mare, esențiale pentru echilibrul teritorial".

Politica Urbană a României (HG nr. 1575/2022) prevede consolidarea infrastructurii, capacității administrative și a atractivității investiționale în aceste localități.Raportul subliniază inegalitățile în accesul la finanțare: orașele mici au fost frecvent dezavantajate în competiția pentru fonduri europene, beneficiind de alocări dedicate doar prin PNRR (Componenta 10) și Programul „Anghel Saligny”.

Ministerul propune evaluarea oportunității unui program național de investiții pentru revitalizarea orașelor mici non-metropolitane, vizând stimularea economică, crearea de locuri de muncă, reducerea migrației și diminuarea disparităților regionale.

În ședința Executivului de joi s-a decis înființarea unui grup de lucru format din Ministerele Dezvoltării, Finanțelor, Transporturilor și Fondurilor Europene pentru găsirea unor soluții de revitalizare a acestor comunități.