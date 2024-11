Rezultatul primului al alegerilor prezidențiale e un eșec al clasei politice, spune eurodeputatul Nicolae Ștefănuță, care atrage atenția că politicienii ar trebui să fie mai puțin aroganți și să înțeleagă faptul că se schimbă comunicarea politică.

”A fost un șoc, dar cumva ar trebui să fie interpretat și ca un eșec al clasei politice faptul că nu au văzut această cometă reprezentată de candidatul Călin Georgescu”, a spus eurodeputatul român Nicolae Ștefănuță (Verzi), într-un briefing cu presa română la Strasbourg.

El critică faptul că politicienii nu au interpretat ”adevăratele frici ale oamenilor”, deși în sondajele tematice apărea foarte clar tema inflației costului vieții, sărăciei, sărăciei energetice, frica de ridicare a plafonării costurilor la energie, urmate strâns de frica de război.

”Am avut o campanie electorală distructivă, în care un candidat a nimicit pe altul și până la urmă n-a mai rămas nimeni în picioare. În plus, candidații s-au duelat pe teme cât se poate de personale și nu neapărat legate de problemele reale ale țării: notele de la Bac, cine ce amantă etc, mai puțin temele reale ale românilor. Iată rezultatul. Un candidat care a știut să speculeze fricile acestea ale românilor într-un mod digital, într-un mod care are de-a face cu comunicarea de astăzi din epoca noastră”,

a spus eurodeputatul.

Reiterând faptul că o susține pe Elena Lasconi pe 8 decembrie, Ștefănuță îi va încuraja pe tineri să o voteze pe candidata USR.

”Voi face în următoarele zile campanii de informare, de informare cât mai atentă, pentru că foarte multă lume, nu doar tineri, ci din toate categoriile de vârstă, păreau că nu știu exact ce reprezintă acest candidat, cine este, care sunt părerile lui și erau furați de aura asta de independent, contrasistem. Eu, ca independent, nu mă simt cumva similar cu acest candidat, pentru că eu nu am avut nici boți, nici conturi false”, a spus Ștefănuță.

Pe de altă parte, el subliniază că înțelege frustrarea oamenilor, scârba și oboseala cu clasa politică, care i-a determinat să se refugieze spre altceva.

Noul câmp de bătălie

Campania de informare va fi făcută mai ales în social media, deoarece acesta este ”câmpul de bătălie de astăzi”.

”Nu există politician care poate să refuze TikTok ... Nu pot să îmi permit să nu fiu acolo unde sunt oamenii. Nouă milioane de români sunt pe Tiktok”.

În același timp, el atrage atenția asupra eticii acestor spații publice de comunicare, considerând că reglementarea spațiilor online, făcut de Uniunea Europeană și prin Actul unic de servicii digitale, că nu este suficientă.

”În campania trecută din Statele Unite, platforma X, deținută de Elon Musk, a favorizat candidatul Trump. Într-o altă campanie, Facebook, deținută de Mark Zuckerberg, l-a defavorizat pe candidatul Berni Sanders, reducându-i reach-ul. Nu este posibil de aceste platforme care totuși devin de interes public, nu sunt doar firme private, nu este posibil să fie nereglementate, pentru că se lasă cu rezultate cât se poate de tangibile”, a spus Ștefănuță.

În același timp, este un val mondial de conservatorism și de de populism.

”Și Parlamentul European are o parte foarte mare de extremă dreapta. Va trebui să fie rău înainte să fie bine. Îmi pare rău că sună cinic ceea ce zic, dar va fi rău înainte să fie bine”, spune Ștefănuță, adăugând că odată cu creșterea extremei drepte în PE sunt regrese pe dosare precum cel privind lupta împotriva defrișărilor pădurilor.

O altă lume a comunicării politice

Nicolae Ștefănuță încearcă să vadă și părțile bune ale rezultatului de duminică, unul fiind acela că lumea a realizat că suntem într-o altă lume a comunicării politice.

” Am văzut campanii de milioane de euro care n-au făcut niciun votant să se schimbe. În același timp am văzut campanii de online care au fost mult mai eficiente. Campania noastră, de exemplu, a costat 50.000 de euro și am ajuns la foarte multă lume ... Lumea comunicării politice se schimbă în toată lumea, nu numai la noi”.

Politicieni mai umani

În opinia sa, oamenii politici trebuie să fie ”mai umani, mai puțin aroganți, mai puțin distanți față de cetățeni, mai pe stradă și nu numai la congresul de partid, pe stadioane ... Oamenii s-au săturat de acest mod de a face politică și preferă variantele mai inovative”.