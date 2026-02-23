Fostul Ministru al Justiției, Stelian Ion (USR) a criticat, luni, conducerea DIICOT-ului. Printr-o postare, acesta a reacționat la legăturile Ministrei Justiției din 2024, Alina Gorghiu (PNL) cu șefa DIICOT, Alina Albu.

Într-un apel telfonic, Gorghiu ar fi felicitat-o pe Albu pentru tratarea unui caz în care erau implicați membri ai Gărzii de Mediu, numiți de PNL. La rândul ei, Albu a solicitat detalii legate de caz conducerii DIICOT Pitești, conform unui material Judecata de Acum. Actualmente, Alina Albu candidează pentru un nou mandat a șefia DIICOT.

„Scandalul în care este implicată actuala șefă a DIICOT, candidată pentru un nou mandat, ridică însă serioase semne de întrebare cu privire la corectitudinea și imparțialitatea sa” a declarat Stelian Ion.

Problema intervenției în dosar

Fostul ministru a declarat că, în cadrul interviului de candidatură, Alina Albu trebuie supusă unor întrebări legate de presupusa intervenție în dosarul Gărzii de Mediu din Pitești.

Stelian Ion susține că șefa DIICOT ar trebui să răspundă:

1. De ce a fost felicitată de Ministra Justiției de la acea vreme prentru o anchetă în care erau implicați membri PNL?

2. De ce procurorul de caz a reclamat presiune?

3. Dacă intervenții similare au fost aplicate și în cazurile Nordis și Tate.

