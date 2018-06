Deputatul USR a mers vineri la Ministerul Justiţiei pentru a cere detalii legate de forma propusă de Tudorel Toader pentru redefinirea abuzului în serviciu, dar, potrivit acestuia, ministrul ar fi în concediu, iar propunerile sunt "ţinute la secret".

"Am venit astăzi (vineri – n.r.) la Ministerul Justiţiei pentru a afla detalii legate de varianta propusă de Tudorel Toader la modificarea infracţunii de abuz în serviciu. S-a aflat de ieri (joi – n.r.) că Ministerul Justiţiei a ajuns la o formulare, la un text pentru această infracţiune. Din păcate, ţin secret, ţin în sertare încuiate cu cheia aceste propuneri şi luni în Comisia Iordache se va discuta exact abuzul în serviciu. Se doreşte probabil să ni se aducă textul la Parlament în aceaşi zi, probabil cu cinci minute înainte de şedinţă sau după şedinţă sau poate va ajunge la Parlament după ce vom fi votat cu privire la aceste modificări. Nu am lăsat lucrurile aşa. Am spus ieri, în cadrul şedinţei, că sunt dispus să vin personal la Ministerul Justiţiei să îl întreb pe domnul Tudorel Toader dacă a finalizat într-adevăr acele căutări pentru că ne-a anunţat deja din toamna anului trecut că ministerul e în căutarea acelei formule cu privire la modificare abuzului în serviciu. Iată că au trecut opt luni de zile, nu avem această propunere şi am venit aici şi am depus o cerere oficială, pentru că domnul Tudorel Toader şi-a luat concediu de două zile, până pe data de 6 (iunie – n.r.)”, a spus Stelian Ion, la ieşirea din sediul Ministerului de Justiţie, potrivit News.ro.

Comisia specială pentru modificarea legilor justiţiei a început joi dezbaterile şi votul asupra amendamentelor pentru modificarea Codului penal, iar preşedintele Comsiei, deputatul PSD Florin Iordache, a spus că până acum există 30 de amendamente cu privire la modificarea articolului privind abuzul în serviciu.

Redefinirea abuzului în serviciu l-ar ajuta pe Dragnea să scape de acuzaţiile din dosarul angajărilor fictive, în care are o condamnare în primă instanţă. După anunţarea sentinţei, el şi-a cerut scuze miilor de români condamnaţi în baza acestui articol de sorginte sovietică. În realitate, numărul acestor e în jur de 70.