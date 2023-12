Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, i-a acuzat pe cei din AUR și USR că sunt scandalagiii și clovnii care vor să preia puterea în România. Reacția lui vine după scandalul de marți seară pe marginea dezbaterii bugetului de stat pe 2024.

"Ați văzut în Parlament, în ultimele 24 de ore, cine vrea să preia conducerea în România și mai ales în ce fel. Niște scandalagii și clovni. S-au băgat toți în acest cor de strigături, ură și violență, de la un capăt la altul al opoziției - de la AUR, până la USR. Alternativa pe care o promit aceste partide mărunte este doar un imens scandal, țipete și atât. Singurul lucru pe care l-au deprins este să se hrănească din ură și să compromită orice dezbatere serioasă. Să se remarce prin mizerii și discurs instigator de la tribuna parlamentului", a scris Stroe pe pagina lui de Facebook.

Liberalul susține că "este o întrecere între ei - cine poate mai puțin".

"Dacă le iei pancartele și recuzita, rămâne un mare gol, bate vântul la propriu, e multă incompetență, sunt mulți politicieni care nu știu să scrie o lege sau să să citească un buget, mulți fără nicio calificare sau idee. Imaginea pe care o arată este de neputință. Imaginați-vă doar: Cum ar arăta un Guvern cu miniștri din scandalagii de ieri și azi? Cum ar arăta Apărarea condusă de Șoșoacă? Sau Finanțele țării sub Simion? Sau Sănătatea cu cineva de la USR - asta am văzut deja și e trist. Nici nu știi dacă să râzi sau să te sperii", a continuat acesta.



Ionuț Stroe a mai adăugat că vine un an electoral în care "va fi mult zgomot și vor fi multe petarde" și îi îndeamnă pe oameni să rămână calmi și să lase zgomotul în urmă.