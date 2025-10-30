Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Antena 1, că România a fost informată cu doar două zile înainte despre decizia SUA de a retrage o parte din trupele americane staționate în Europa.

Întrebat, mai departe, dacă știa de decizie înainte ca ea să fie anunțată, Ilie Bolojan a afirmat că a fost anunțată "în general", respectiv că se va face o reducere a acestor trupe în Europa, fără să se specifice exact de unde, ce și cum: "Luni, practic, am fost notificați prin atașatul militar de la ambasada din Washington, care a fost invitat la Pentagon și a fost anunțat. De asemenea, ambasadorul nostru la NATO a fost informat de ambasadorul american cu privire la aceste lucruri și am fost informați, practic, cu două zile înainte".

Practic, afirmă premierul, nu au mai venit rotațiile, dar trupele aliaților, ale partenerilor din NATO, ale statelor, sunt în România, "bazele militare sunt active și toate garanțiile de securitate care sunt și au fost date României, sunt în picioare".

Întrebat de ce nu a anunțat cetățenii României mai devreme, Bolojan a răspuns că americanii trebuiau să anunțe primii, iar Ministerul Apărării a anunțat o conferință pentru miercuri, însă înainte de asta "informația a transpirat".

România pregătește noi investiții pentru apărare

"Important este că țările europene și-au luat fiecare un angajament să își asigure într-o pondere mai mare apărarea și ceea ce facem în aceste zile este să definitivăm negocierile pentru accesarea fondurilor europene din creditul SAFE. Suntem în situația în care, practic, negocierile sunt într-o fază avansată. În a doua jumătate a lunii noiembrie, ele vor fi finalizate, va fi convocat un CSAT care va aproba planurile noastre de dotări pe care le vom prezenta Comisiei Europene în așa fel încât să facem ceea ce ține de noi în primul rând pentru apărarea țării noastre și, sigur, să colaborăm cu aliații noștri pentru ca toate planurile NATO care rămân în picioare să fie operaționale în anii următoare".

O dotare bună pentru armata română, o armată operațională, înseamnă "poliția noastră de asigurare pentru orice fel de situații", a conchis Bolojan.

