Senatorul social-demorat Șerban Nicolae este propunerea PSD pentru preluarea conducerii Senatului, potrvit unor surse din cadrul partidului.

UPDATE

"Votul va fi mâine în plen, din câte am înțeles. Nu știu cine mai candidează. Vă dați seama că am fost liderul grupului trei ani și jumătate. Tot ceea ce am decis la grup s-a respectat cât se poate de onest și de bună credință, din proprie inițiativă", a spus Șerban Nicolae.

+++

În cadrul ședinței grupului senatorial al PSD și-au anunțat candidatura Șerban Nicolae și Radu Ștefan Oprea. Au mai candidat senatorii Niculae Bădălău și Titus Corlățean, cel din urmă îndeplinind acum atribuțiile în calitate de interimar.

Șerban Nicolae a primit 35 de voturi "pentru", fiind ales candidatul partidului pentru a doua funcție în stat.

Propunerea trebuie să intre în Biroul permanent al Senatului, după care trebuie votată de plen. Potrivit acelorași surse, miercuri ar urma să se decidă viitorul președinte al Senatului.

PNL o susține pe Alina Gorghiu, iar USR pe Vlad Alexandrescu.

PSD are în momentul de față majoritate în Senat.