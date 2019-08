Liderul Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a anunţat miercuri că ALDE şi Pro România vor avea grupuri parlamentare comune.

"Discuții fructuoase în această dimineaţă cu liderul Pro România, Victor Ponta: am hotărât o viitoare colaborare sub forma unei Alianțe politice! ALDE şi Pro România vor avea grupuri parlamentare comune, şi astfel vom fi a treia forță politică parlamentară, după PSD şi PNL", a scris Tăriceanu pe Facebook. Ulterior, el a înlocuit "am hotărât" cu "am discutat".

Preşedintele ALDE a mai anunţat că în perioada următoare grupurile de lucru ale celor două partide se vor întâlni pentru a stabili proiectul politic al Alianţei şi protocolul de colaborare.

ALDE e parte a coaliţiei de guvernare, dar relaţiile cu PSD au fost tensionate în ultimul timp.

Preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a crezut iniţial că e vorba de un fake news.

În momentul în care i s-a atras atenția la Digi 24 că e un anunț oficial al liderului ALDE, Dumitru Buzatu a declarat că nu a văzut mesajul: "PSD își va exprima o poziție, dar nu e cazul să exagerăm foarte mult...Eu cred că nu va însemna ieșirea de la guvernare".

Tot la Digi 24, fostul ministru de externe, Teodor Meleşcanu, a precizat că relaţia PSD-ALDE nu funcţionează bine pe anumite teme, dar nu a dorit să spună dacă prin această alianţă ALDE va ieşi de la guvernare.