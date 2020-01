Călin Popescu Tăriceanu a anunțat că a primit o înștiințare de la Parchetul General că este suspect într-un dosar de abuz în funcție, în legătură cu mandatul unui senator aflat în incompatibilitate.

”De ziua mea am primit un plic - anul ăsta - de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și surpriză: am primit înștiințarea că sunt suspect într-un dosar penal pentru abuz în funcție. Am început să fac legături, despre ce bănuiesc că este vorba. E vorba despre dosarul care vizează un senator, dosarul de incompatibilitate pe care-l are acest senator”, a declarat marți seara, la Realitatea Plus, liderul ALDE.

Tăriceanu a precizat că dosarul vizează perioada în care era șef al Senatului: ”Eu, ca președinte al Senatului, lumea probabil că-și imaginează că am aceleași prerogative ca un director de întreprindere, dacă vrea să angajeze, angajează, dacă vrea să dea afară, dă afară. Președintele Senatului nu are astfel de prerogative, iar Regulamentul descrie foarte clar ce trebuie făcut de către Senat în cazul în care un senator se află în incompatibilitate”.

Călin Popescu Tăriceanu a acuzat faptul că se folosesc ”vechile metode” pentru eliminarea celor ”incomozi”, dat fiind că se apropie alegerile.